Oaxaca crece 13.5% y lidera la actividad industrial en México; Quintana Roo avanza 8.9% y BCS 5.9%

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Industria en México. Foto: Getty Images / Archivo

Oaxaca fue la entidad con el mayor crecimiento de actividad industrial en México durante febrero de 2026, al registrar un avance mensual de 13.5%, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del Inegi. En el mismo periodo, Quintana Roo creció 8.9% y Baja California Sur 5.9%, colocándose como los estados con mejor desempeño industrial del país.

Los resultados corresponden a cifras desestacionalizadas y muestran qué entidades lograron acelerar su actividad industrial durante el segundo mes del año. Además de Oaxaca, Quintana Roo y Baja California Sur, Sonora y Nayarit también destacaron entre los estados con mayores avances respecto a enero.

¿Qué estados lideraron la actividad industrial en febrero de 2026?

El reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubicó a Oaxaca como el principal motor industrial del país durante febrero, al registrar un crecimiento mensual de 13.5%.

Los cinco estados con mayor crecimiento mensual de actividad industrial fueron:

Oaxaca: 13.5%

Quintana Roo: 8.9%

Baja California Sur: 5.9%

Sonora: 5.5%

Nayarit: 5.0%

Estos resultados colocan a dichas entidades como las de mayor dinamismo industrial durante el periodo analizado.

Hidalgo lidera el crecimiento industrial anual en México

Aunque Oaxaca encabezó el crecimiento mensual, el panorama cambia cuando se compara febrero de 2026 contra el mismo mes de 2025.

En esa medición, Hidalgo se posicionó como la entidad con el mayor crecimiento industrial del país.

Los estados con mayor crecimiento anual fueron:

Hidalgo: 20.7% Colima: 15.0% Tamaulipas: 14.0% Nayarit: 10.1% Puebla: 7.4% Chiapas: 7.1%

Estas entidades registraron los incrementos más significativos de actividad industrial a tasa anual.

Los estados donde más cayó la actividad industrial

No todas las entidades reportaron resultados positivos durante febrero.

Mayores retrocesos mensuales

Veracruz: -3.7%

Guerrero: -3.5%

Morelos: -2.8%

Mayores caídas anuales

Quintana Roo: -23.7%

Morelos: -12.5%

Durango: -10.6%

El caso de Quintana Roo llamó la atención porque, aunque fue el segundo estado con mayor crecimiento mensual, también registró la caída anual más pronunciada del país.

¿Qué sectores industriales crecieron más y en qué estados?

Además del avance general de la actividad industrial, algunos sectores registraron incrementos extraordinarios en determinadas entidades durante febrero de 2026.

Minería: Tamaulipas se dispara 319.6%

La minería mostró uno de los movimientos más llamativos del reporte.

Los mayores crecimientos anuales fueron:

Tamaulipas: 319.6%

Estado de México: 37.6%

Chiapas: 24.8%

Veracruz: 18.0%

Yucatán: 13.4%

Energía, agua y gas: Nayarit lidera con 36.3%

En generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como suministro de agua y gas natural, los mayores avances se observaron en:

Nayarit: 36.3%

Durango: 24.5%

Chiapas: 23.6%

Colima: 23.0%

Querétaro: 19.0%

Campeche: 16.7%

Construcción: Estado de México y Colima encabezan el crecimiento

La construcción registró importantes avances en varias entidades.

Los estados con los mayores incrementos fueron:

Estado de México: 29.5%

Colima: 26.6%

Hidalgo: 26.5%

Tlaxcala: 22.6%

Tamaulipas: 16.6%

Nayarit: 15.0%

Manufactura: Tabasco registra el mayor boom industrial

Las industrias manufactureras mostraron su mayor crecimiento en:

Tabasco: 89.0%

Hidalgo: 20.4%

Puebla: 12.4%

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