Paquete Económico 2027 prevé que la economía crecerá más el próximo año

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Al entregar el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, estimó que el PIB crecerá más el próximo año, toda vez que priorizarán el gasto en salud y educación.

“(La) economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en términos reales durante 2027, después de un crecimiento estimado en un punto por ciento y dos punto por ciento en 2026”.

El Paquete Económico 2027 prevé ingresos por 9.2 billones de pesos y un Gasto Neto Total de 10.6 billones de pesos, 0.7% más con respecto a 2026.

“Se proyecta un déficit, de acuerdo con la medida de los requerimientos financieros del sector público, de 3.9 por ciento del PIB para 2027”, indicó Edgar Amador.

Aún se está lejos del 2.5% que recomienda el Fondo Monetario Internacional, pues el déficit disminuirá apenas un 0.2%.

Priorizarán salud y educación

El Paquete Económico 2027 contempla el uso de 1.25 billones de pesos para los programas sociales del Bienestar para apoyar a la economía de las familias.

Para estos apoyos, destinados a alrededor de 43 millones de personas, “se destinarán recursos equivalentes al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto.”

Edgar Amador también expuso que destinarán 1.1 billones de pesos en salud para el 2027, 10.9 por ciento más que en 2026. Es “para seguir ampliando la cobertura, fortalecer su infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos”.

Por otra parte, en educación se destinarán 1.3 billones de pesos para fortalecer el sistema educativo público, con un aumento de 7% en los recursos presupuestales.

Pemex

Edgar Amador indicó que “en Pemex se plantea alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos, derivado del esfuerzo de la empresa y una transferencia del gobierno federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento”.

Para recaudar más recursos, el Gobierno Federal irá contra las factureras y grandes evasores fiscales.

“Las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta buscan fortalecer la equidad tributaria, a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como forma de acreditar deducciones…”

Finalmente, Hacienda estimó una inflación del 3% para el próximo año.

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