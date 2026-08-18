Trump declara el estrecho de Ormuz como “nuevo territorio” de EE. UU.; lo último del conflicto en Medio Oriente

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Trump lanza nueva amenaza contra Irán. Foto: Reuters

El presidente Donald Trump lanzó una nueva provocación contra Irán, al subir una imagen donde se asegura que el estrecho de Ormuz es territorio de Estados Unidos.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano subió una imagen donde aparece el mapa del estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán.

Un círculo apunta al estrecho de Ormuz bajo la leyenda “Nuevo territorio de Estados Unidos”. La Casa Blanca también difundió esta imagen en sus cuentas oficiales.

Además, el mandatario declaró en Truth Social que no está bloqueado el estrecho, pues las minas fueron retiradas o detonadas.

Aseveró que no hay conversaciones en curso con Irán ni tampoco están previstas, e insistió en que el bloqueo de puertos iraníes sigue vigente.

“No hay diálogo ni conversaciones en curso, ni tampoco están previstas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue aplicándose. El estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones. Todas las minas en las aguas han sido retiradas o detonadas.”

Los amagues de Trump contra Irán en la guerra

La publicación sobre el estrecho de Ormuz como nuevo territorio de Estados Unidos se suma a una serie de provocaciones hechas por Donald Trump en los últimos días contra el régimen iraní.

Primero, el presidente estadounidense declaró el 12 de agosto que su país tenía el control “total” de la ruta marítima

“Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro.”

El 14 de agosto, ajustó su enfoque triunfalista, asegurando que “pronto” tendrían el control, después de que Irán manifestó que ellos seguían manteniendo el dominio en la zona.

Washington insiste en lograr un acuerdo con Teherán

A inicios de agosto, Washington seguía insistiendo a Teherán para lograr un nuevo acuerdo sobre la guerra, un esfuerzo diplomático que está paralizado, según reflejan las declaraciones de Donald Trump, quien días antes amenazó con bombardear a Omán si se interponía en el acuerdo con Irán.

“Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos hasta dejarlos hechos polvo”, declaró al periodista de Fox News, Trey Yingst. El presidente aprovechó para señalar que Irán debería rendirse.

Mientras tanto, Irán mantiene su ofensiva aérea contra buques que intentan romper el bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington ataca a los navíos que buscan llegar a Irán.

La importancia del estrecho en la guerra entre Irán y EE.UU.

El 2 de marzo, Irán implementó un bloqueo en el estrecho de Ormuz como respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel días antes.

Esta acción sin precedentes provocó la paralización del tránsito de fertilizantes y petróleo; hasta entonces, esa ruta marítima recibía el 25% del crudo mundial diario.

Dicho bloqueo provocó una inestabilidad en los precios del petróleo, los cuales mantienen una tendencia a la alta.

Irán estuvo a punto de liberar el estrecho de Ormuz en julio, pero fracasó el plan con el que Teherán y Washington buscaban un acuerdo de paz para terminar la guerra.

El diálogo se rompió porque el régimen iraní quería imponer una cuota o tasa por buque en el estrecho para reconstruirse tras la guerra.

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