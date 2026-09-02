¿Cómo saber si un SMS es realmente de tu banco? 5 señales para detectar “smishing”

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo saber si un SMS es realmente de tu banco? Foto: Shutterstock

Un SMS (mensaje de texto) que aparenta ser de tu banco puede ser una estafa, esta modalidad, conocida como “smishing“, busca engañarte para obtener tus datos personales o financieros.

El objetivo de esta modalidad de estafa puede ser llevar a la víctima a una página falsa, conseguir sus credenciales, inducirla a descargar una aplicación maliciosa o posteriormente contactarla por teléfono para continuar con el engaño.

¿Qué es el “smishing”?

El término “smishing” combina las palabras SMS y phishing, se trata de una modalidad de fraude en la que los delincuentes utilizan mensajes de texto para hacerse pasar por una persona, empresa o institución de confianza y tratar de obtener información personal o financiera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte sobre el incremento de intentos de fraude mediante mensajes SMS, aplicaciones de mensajería y enlaces falsos.

De acuerdo con el organismo, los delincuentes recurren a estrategias que generan miedo, urgencia o incertidumbre para conseguir que las personas actúen sin verificar primero la información.

El blog de Santander explica que el smishing consiste en utilizar mensajes de texto para hacerse pasar por una institución financiera y conseguir datos como contraseñas, información bancaria o números de tarjeta.

Entre las señales más comunes están los mensajes urgentes, los enlaces sospechosos y las solicitudes de información personal.

Señales para detectar una estafa

Una de las principales señales de alerta es que el SMS incluya una liga para “verificar” tu cuenta, cancelar un cargo, desbloquear una tarjeta o actualizar tus datos.

La recomendación de Condusef es no hacer clic en enlaces recibidos mediante mensajes sospechosos, los delincuentes pueden utilizar páginas que imitan la apariencia de los sitios oficiales de los bancos para quedarse con los datos que introduzcas.

Si tienes dudas, no abras la liga, entra directamente a la aplicación oficial de tu banco o escribe por tu cuenta la dirección de su sitio web.

Te informa de un cargo no reconocido y te pide actuar de inmediato

“Detectamos una compra”, “tu cuenta será bloqueada” o “confirma esta operación” son algunos de los pretextos que pueden utilizar los estafadores.

Condusef advierte que, ante un supuesto cargo no reconocido recibido por SMS, correo o llamada, no se debe ingresar a ninguna liga ni continuar la comunicación a través de esos medios.

La recomendación es contactar directamente a la institución financiera mediante sus canales oficiales.

La urgencia es precisamente una de las herramientas que utilizan los delincuentes para evitar que la víctima tenga tiempo de comprobar si el mensaje es auténtico.

Te solicita contraseñas, NIP o códigos de seguridad

Este es uno de los focos rojos más importantes, no compartas contraseñas, NIP, códigos de seguridad, números de tarjeta u otra información confidencial en respuesta a un SMS.

Santander señala que el banco no solicita mediante mensajes de texto información sensible como contraseñas, NIP, claves dinámicas, números de tarjeta o códigos de seguridad.

Es importante considerar que las instituciones financieras no solicitan datos personales o la verificación de cuentas mediante mensajes de texto cuando el usuario no inició el contacto.

El mensaje puede parecer legítimo, pero eso no significa que lo sea

Los fraudes actuales buscan ser cada vez más convincentes, un SMS puede utilizar el nombre, logotipo o lenguaje de una institución para aparentar que procede del banco.

Condusef alertó que los suplantadores utilizan nombres y logotipos similares a los de instituciones legítimas y pueden contactar a las víctimas mediante mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para solicitar información.

El organismo también advierte que las nuevas herramientas tecnológicas pueden facilitar la creación de mensajes fraudulentos más personalizados y creíbles.

Por eso, no basta con que el mensaje muestre el nombre de tu banco o parezca formar parte de una conversación legítima.

Te llegó “de la nada”

Otra señal de alerta es recibir un mensaje relacionado con un problema bancario que no esperabas, la BBC, al explicar cómo identificar este tipo de fraude, señala que muchos mensajes de “smishing” llegan sin que el usuario haya iniciado previamente algún trámite o comunicación con la institución.

Los estafadores pueden enviar grandes cantidades de mensajes de manera automatizada y esperar a que alguna persona caiga en el engaño.

Por ello, si recibes un SMS inesperado que te pide actuar inmediatamente, lo mejor es detenerte y verificar la información por otra vía.

¿Cómo comprobar si el SMS realmente es de tu banco?

La manera más segura no es responder al mensaje, llamar al número que aparece en él ni utilizar la liga incluida.

En su lugar:

Abre directamente la app oficial de tu banco y revisa tus movimientos.

y revisa tus movimientos. Utiliza el número telefónico que aparece en el reverso de tu tarjeta o en el sitio oficial de la institución.

o en el sitio oficial de la institución. Si existe un supuesto cargo no reconocido, compruébalo directamente desde la aplicación o tu estado de cuenta.

No proporciones contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni datos de tarjeta.

No descargues aplicaciones o archivos enviados mediante mensajes sospechosos.

Si el mensaje parece fraudulento, bloquéalo y repórtalo.

Desde este año la Condusef cuenta con una herramienta para consultar números telefónicos que han sido reportados como sospechosos y registrar aquellos relacionados con posibles intentos de fraude.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.