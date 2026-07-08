Vuelve la incertidumbre: baja previsión de crecimiento mundial por ruptura entre EE.UU. e Irán

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La economía supo resistir el impacto de la guerra. Foto: Reuters.

Nuevamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su previsión de crecimiento mundial hasta en un 3.5% para este 2026 tras romperse el acuerdo con el que Estados Unidos e Irán buscaban terminar la guerra.

Para este miércoles 8 de julio, la institución financiera consideró que se ralentizará de forma drástica al 3.5%, considerando que el crecimiento fue del 5% durante el 2025.

Sin embargo, el FMI consideró que la situación económica repuntará a un 4.3% para el año siguiente.

Inflación queda en 4.7%

Además, la institución elevó en 0.3 puntos porcentuales su previsión de inflación general en 0.3, dejándola en 4.7%.

En cambio, espera que la inflación descienda al 3.9% para el año que viene. Indicó que el crecimiento económico debería repuntar hasta el 3.4% en 2027, siendo una cifra menor a la media del 3.5% del 2024 y 2025.

Pese a esta previsión, las perspectivas de crecimiento mundial son más favorables para los exportadores de energía durante la guerra. También para los países integrados al sector tecnológico.

En cambio, los países importadores de materias primas que no están posicionados para beneficiarse con la IA tuvieron revisiones a la baja.

Economía afectada por la guerra entre Estados Unidos e Irán

El FMI indicó que la economía mundial evitó un deterioro mayor por la guerra en Medio Oriente iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La economía se apoyó en el impulso de la demanda del sector tecnológico. Esto ayudó a compensar la caída de combustible provocada por el conflicto, según Reuters.

De acuerdo con el FMI, los precios de la energía son un 25% más caros desde el 28 de febrero, cuando inició el conflicto.

“La economía mundial en su conjunto ha resistido, hasta ahora, el impacto de la guerra mejor de lo que se temía”, señaló el FMI.

Pese a esto, la economía mundial ha demostrado una resistencia mayor a la esperada por el impacto de la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz.

“Hasta ahora las cosas han ido bien, pero eso no elimina los factores de riesgo que existen, sobre todo con la guerra”, indicó Deniz Igan, jefa de la división de Estudios Económicos Mundiales del Departamento de Investigación del FMI.

Reuters destacó que el colapso del acuerdo de paz y la reanudación de los ataques supondrán “grandes riesgos”. Los países están agotando sus reservas de petróleo.

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