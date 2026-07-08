¡Mundial sin “punch”! El consumo no pasó la fase de grupos

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Aunque la Selección Mexicana avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el desempeño económico para el sector servicios quedó por debajo de las expectativas.

De acuerdo con cifras de la Concanaco Servytur, la derrama económica preliminar asciende a 45 mil millones de pesos, lejos de los 65 mil millones proyectados antes del inicio del torneo, lo que representa un cumplimiento cercano al 69% de la meta.

El presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, reconoció que el arranque del Mundial fue lento.

“Cualquiera esperaba un mejor inicio, pero empezó lento”, señaló.

Posteriormente explicó que la estimación económica también tuvo que ajustarse.

“Nosotros íbamos sobre los 65 mil millones de pesos, ya ahorita andamos sobre los 45 mil millones“.

Ciudad de México concentra la mayor derrama económica

La Ciudad de México encabeza la captación de recursos con alrededor de 22 mil millones de pesos, seguida por Monterrey y Guadalajara, sedes de los encuentros mundialistas.

El vicepresidente del Consejo Estatal de Turismo de Guadalajara, Gustavo Staufert, indicó que la derrama económica en esa ciudad se mantiene dentro de las previsiones.

“Pronosticamos más o menos que iba a haber 10 mil millones de pesos de derrama económica durante el mes de junio y más o menos es sobre esa cifra. Vamos a quedar ligeramente arriba sobre esa cifra”.

Comercio en CDMX enfrenta pérdidas durante el Mundial

A pesar de la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, el pequeño comercio de la Ciudad de México reportó diversas afectaciones.

Entre los factores que impactaron las ventas destacan:

Bloqueos y plantones de la CNTE

Ley seca durante algunos partidos

Venta clandestina de alcohol

Comercio informal

La presidenta de CANACOPE Ciudad de México, Ada Irma Cruz, explicó que las pérdidas por jornada oscilaron entre 12 y 15 millones de pesos.

“Va entre los 12 y 15 millones de pesos solo en esta jornada… son realmente pérdidas irrecuperables”.

También detalló que el consumo promedio por persona fue limitado.

“Estamos hablando de que nada más el gasto promedio de las bebidas representa un 40% de todo ese ingreso. Cada persona puede gastar entre 224 y 460 pesos, de manera muy limitada”.

Además, la cámara estima que la informalidad ha captado alrededor de 147 millones de pesos durante el torneo en la capital del país.

Restaurantes tampoco alcanzan las expectativas

El sector restaurantero registró un incremento en ventas durante los partidos de la Selección Mexicana, aunque el balance general tampoco alcanzaría las metas previstas.

El presidente de CANIRAC, Ignacio Alarcón, reconoció que la expectativa inicial no se ha cumplido.

“La proyección que traíamos para lo que es el Mundial no le estamos llegando, yo creo que estamos ahorita todavía como te puedo decir un 40%“.

Sin embargo, señaló que los encuentros del representativo nacional ayudaron a mejorar el consumo.

“Sí nos dio un levantón ahorita… yo creo que vamos a quedar tablas, así veo el marcador al final del año”.

Hospedaje y vida nocturna también reportan resultados moderados

El balance preliminar del Mundial 2026 muestra que, aunque hubo beneficios para distintos sectores económicos, la derrama quedó por debajo de las expectativas planteadas antes del torneo.

De acuerdo con representantes empresariales, los sectores de hospedaje, restaurantes, comercio y vida nocturna aún esperan un mayor impulso durante la recta final de la competencia para mejorar sus resultados económicos.

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