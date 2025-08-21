Acordeones, un ensayo de cómo se van a manejar las elecciones

GENERANDO AUDIO...

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desechando impugnaciones sobre el uso de los denominados “acordeones” durante la jornada.

Para Alejandra Cullen, esta resolución podría abrir la puerta a la utilización de estas herramientas en futuras elecciones legislativas.

Acordeones como ensayo electoral

“Yo creo que los acordeones son un ensayo de cómo van a tratar de manejar las elecciones… la invalidez del tribunal se vuelve muy importante porque, a partir de esta resolución, los acordeones se vuelven viables y se convierten en una herramienta que se podrá utilizar en una elección sin riesgo de que el tribunal te invalide el evento”, explicó Alejandra Cullen, analista, durante su participación en Noticias en Claro.

Cullen advirtió que este mecanismo podría aplicarse en elecciones de diputados y senadores, sobre todo si se implementa una reforma electoral que contemple listas plurinominales: “Ves que hay toda una discusión sobre qué van a hacer con esa selección de plurinominales… prácticamente legales, básicamente los están legalizando”, agregó.

Validación de prácticas cuestionables

La experta destacó que la polémica no radica en los resultados de la elección judicial, sino en el manejo del proceso: “Sigo pensando que es muy delicado el tipo de validación de la elección judicial, porque no estamos hablando del hecho de que se elija a los ministros o a los jueces, sino el cómo se manejó esa elección… y el tribunal simplemente va a hacer caso omiso”.

Cullen subrayó que este precedente podría marcar la pauta para futuras elecciones, más allá de la ratificación de los ministros: “Yo creo que por ahí va el intento de resolución y que hay una validación de facto al tipo de prácticas que vimos en la elección judicial… no estamos cuestionando la reforma en sí, sino el tipo de elección y las prácticas antiguas, oscuras y claramente sesgadas que se dieron”.

Implicaciones para la reforma electoral

El debate también se extendió a la reforma electoral en curso, que comenzará a discutirse en febrero próximo.

Cullen advirtió que las decisiones sobre candidaturas y plurinominales podrían concentrarse en grupos específicos dentro de Morena: “Creo que la discusión es en corto y en un grupo compacto dentro de Morena… estas tribus más fuertes van a poder lograr más cotos o mejores condiciones para su propio grupo”.

La especialista concluyó que este episodio representa un punto de quiebre en cómo se podrían manejar las elecciones en México, al tiempo que evidencia la necesidad de un escrutinio más transparente de las prácticas electorales y judiciales.