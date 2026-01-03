Golpe quirúrgico de EE.UU. en Venezuela: impacto inmediato y riesgo a mediano plazo

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump y Nicolás Maduro. Fotos: AFP

Tras meses de amenazas, Estados Unidos decidió intervenir en Venezuela y extraer al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, en una operación que, de acuerdo con la analista Alejandra Cullen, representa un golpe quirúrgico de alto impacto inmediato, pero con un pronóstico reservado a mediano plazo.

Cullen explicó que el presidente Donald Trump no solo busca mantener el control del gobierno venezolano durante el proceso de transición, sino también controlar y reconstruir la infraestructura petrolera del país, con el objetivo de asegurar el dominio sobre la producción y venta del crudo. Venezuela alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, un factor clave en la estrategia estadounidense.

En el plano interno, la analista señaló que la captura de Maduro puede representar un beneficio político para Trump, de cara a las elecciones de noviembre de 2026, cuando se renovará el Congreso de Estados Unidos. A nivel hemisférico, el mensaje es claro: Washington está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para combatir lo que considera narcoterrorismo y una amenaza a su seguridad nacional.

El impacto de la intervención también alcanza a México. Cullen recordó que el gobierno mexicano ya condenó la intervención estadounidense y había respaldado hasta ahora al gobierno de Nicolás Maduro, lo que coloca al país en una posición de vulnerabilidad, justo antes de la entrada en vigor de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

Según la analista, el gobierno mexicano enfrentará un reto mayúsculo, al tener que equilibrar las presiones de Estados Unidos, las posturas de los sectores más radicales de Morena —incluido el expresidente López Obrador— y la presión del crimen organizado, cuya influencia no se limita únicamente al territorio nacional.

“Arranca el año con un reto mayúsculo”, advirtió Cullen, al señalar que el desafío será mantener el equilibrio entre el interés nacional y los sesgos ideológicos del partido en el poder, en un contexto regional marcado por la incertidumbre y el reacomodo geopolítico.

