Menos pobreza, pero con retroceso en salud

En su análisis de los nuevos datos del INEGI sobre pobreza, la analista Alejandra Cullen celebró que haya menos mexicanos en situación de pobreza, pero advirtió un retroceso preocupante en materia de salud. “Hay menos pobres, sí, pero también hay menos mexicanos y mexicanas que tienen acceso a los sistemas de salud, ya no digamos a los medicamentos”, afirmó.

Cullen explicó que la medición multidimensional es útil porque “te señala dónde están los puntos vulnerables y te ayuda a hacer políticas públicas de mucho mayor calidad”. Sin embargo, recordó que los últimos tres años del gobierno de López Obrador fueron positivos en ingreso, “salvo por el tema de la salud” y el rezago educativo, donde persisten problemas graves.

Cambios en encuestas podrían distorsionar resultados

La especialista alertó sobre modificaciones en la forma de preguntar en las encuestas, lo que podría alterar los resultados. “Si cambias la forma de preguntar, el resultado puede variar”, señaló, citando al exdirector del CONEVAL, Gonzalo Hernández.

Un ejemplo claro, dijo, es el acceso al agua: “Hay una mejora notable y sin embargo, tan solo por los problemas de sequía tendrías que estar viendo reflejada una crisis hídrica… y no se refleja”. En salud ocurre algo similar: aunque la carencia parece disminuir, en realidad muchas personas “tienen que pagar de su bolsillo las medicinas y las consultas… porque ya no tienes médicos en las instituciones públicas, y eso te paupera, te vuelve más pobre”.

Según cifras publicadas en un diario nacional, 870 mil familias se han empobrecido por gastos médicos. Cullen precisó que, aunque el gasto total en salud no haya crecido, “la composición del gasto en medicinas o consultas es lo que se dispara”.

Desigualdad regional y límites de las políticas

La analista puso el foco en que Chiapas, Oaxaca y Guerrero empeoraron sus cifras de pobreza, a pesar de las mejoras en la mayoría de los estados. “En Chiapas, por ejemplo, el ingreso por hogar cayó 7% entre 2022 y 2024”, contrastó, mientras que en Oaxaca subió 5.6% y en Nuevo León 23%.

Reconoció que el aumento al salario mínimo y los cambios en la política laboral mejoraron ingresos y acceso a seguridad social. “Metiste a una población muy importante que antes no tenía seguridad social”, dijo, aunque aclaró que el IMSS no siempre puede cubrir la demanda.

Confianza en el INEGI, pero con reservas

Sobre la confiabilidad de la medición, Cullen fue clara: “El INEGI es una institución seria… no creo que haya sesgos maliciosos”. Sin embargo, insistió en la necesidad de “revisar a detalle los datos para entender dónde están las deficiencias y mejorar la política pública”.

Para Cullen, el reto no es solo medir bien, sino traducir las cifras en acciones concretas. Como concluyó: “La medición es confiable, pero no quita que haya elementos que revisar para que la política pública sea realmente efectiva”.