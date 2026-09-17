Soberanía, presión y posibles vínculos políticos con el crimen

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La analista Alejandra Cullen consideró que el discurso de soberanía del Gobierno de México está tomando fuerza frente a la presión de Estados Unidos por los posibles vínculos de políticos y funcionarios con el crimen organizado. Durante su participación en Noticias en Claro con José Cárdenas, señaló que Washington mantiene una postura de cooperación con México, aunque persisten temas pendientes en materia de seguridad.

Cuestiona vínculos entre políticos y crimen organizado

Cullen destacó que, en el caso de México, se habla de avances en la relación bilateral, pero también de pendientes específicos. “A México le falta trabajar en la parte de los vínculos de políticos con el crimen organizado”, afirmó. Agregó que también están sobre la mesa el reforzamiento de las aduanas y los posibles nexos de funcionarios públicos con grupos criminales.

La analista cuestionó la intensidad con la que el Gobierno mexicano ha colocado la defensa de la soberanía en su discurso. “Estados Unidos está mucho más amigable, excepto por el tema del vínculo de los políticos o funcionarios públicos con el crimen organizado”, sostuvo. Para Cullen, la discusión de fondo es cuándo México actuará contra esos posibles vínculos y realizará las investigaciones correspondientes.

Cullen también planteó que el discurso podría tener una lectura electoral rumbo a 2027, especialmente ante casos en los que Estados Unidos retire visas a políticos mexicanos. “Pareciera que Morena está jugando con este discurso de soberanía”, dijo, al considerar que podría utilizarse para restar peso político a esas decisiones estadounidenses durante la selección de candidatos.

Finalmente, la analista señaló que tanto Donald Trump como Morena están construyendo discursos políticos de cara a sus respectivos procesos electorales. “Me parece que es parte del discurso de preparación electoral del 27”, concluyó Cullen, quien consideró que todavía falta observar si la presión estadounidense sobre México aumenta de tono en las próximas semanas.

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