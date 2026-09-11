FOBAPROA: la deuda sigue

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La discusión sobre la deuda del FOBAPROA volvió al debate económico y, de acuerdo con Alicia Salgado, uno de los principales problemas es que no se ha incrementado el pago de capital, pese a las modificaciones realizadas en materia presupuestal.

FOBAPROA y el crecimiento de la deuda

Salgado explica que la deuda del FOBAPROA puede crecer de dos formas. La primera ocurre cuando el crecimiento de la economía no permite reducir la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB).

“La deuda de FOBAPROA sólo puede crecer de dos formas”, señala.

La especialista destaca que México ha registrado un crecimiento promedio menor a 2% anual durante las últimas décadas, situación que, desde su perspectiva, dificulta que el país tenga capacidad para prepagar la deuda.

La segunda forma está relacionada directamente con el pago de capital. Mientras las obligaciones continúen cubriéndose únicamente mediante intereses y no se reduzca el monto principal, la deuda puede mantener su valor en el tiempo.

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