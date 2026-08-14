Empleo formal en México pierde ritmo durante julio

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Los datos de empleo en México correspondientes a julio muestran una desaceleración en el crecimiento de los puestos de trabajo formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el análisis de Alicia Salgado, actualmente se contabilizan 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo formales. Sin embargo, el crecimiento pasó de una tasa de 2% durante el mes anterior a 1.5% en julio.

“Evidentemente es un ligero retroceso“, se señala en el análisis.

Plataformas digitales y empleo formal

Uno de los puntos abordados es el registro de los trabajadores de plataformas digitales, sector que representa una parte importante de las nuevas plazas contabilizadas.

Se señala que existen alrededor de 1.5 millones de trabajadores de plataformas digitales, aunque una parte no está registrada ante el sistema de seguridad social debido a que muchos desempeñan estas actividades como complemento de otros ingresos.

Entre enero y junio se contabilizaron 326 mil 987 plazas adicionales, de las cuales 247 mil 900 correspondieron a trabajadores de plataformas digitales.

“Esos trabajadores ya estaban, no se generaron nuevos empleos”, puntualiza el análisis.

Crecimiento económico y empleo informal

El comentario también relaciona el comportamiento del empleo con el crecimiento económico de México. Se señala que durante el primer semestre del año el crecimiento fue lento, pese a registrar un ligero repunte.

La situación, según el análisis, limita la capacidad de las empresas para expandir sus operaciones y contratar nuevos trabajadores.

También se aborda el comportamiento de los salarios, al señalar que no se han registrado incrementos importantes, salvo aquellos establecidos por decreto.

Finalmente, se plantea la necesidad de incorporar las cifras de los trabajadores al servicio del Estado para obtener una visión conjunta del mercado laboral.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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