¿Robots asesinos? La alerta por armas autónomas

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En el análisis de Alicia Salgado se mencionó que la ONU y la Cruz Roja Internacional advirtieron sobre los riesgos de las armas autónomas, sistemas capaces de seleccionar por sí mismos a personas como objetivos y utilizar la fuerza sin intervención humana directa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, han llamado a los Estados miembros de la ONU a establecer límites para la producción y proliferación de este tipo de armas.

ONU pide límites a robots asesinos

De acuerdo con Salgado, la preocupación está relacionada con el desarrollo de tecnologías que podrían cambiar la forma en que se realizan los conflictos armados. En lugar de que una persona determine directamente cuándo y contra quién utilizar un arma, estos sistemas podrían tomar decisiones a partir de sus propios algoritmos.

Según comentó la especialista, el avance de la inteligencia artificial plantea riesgos cuando los sistemas realizan acciones no previstas por sus desarrolladores. Por ello, destacó la importancia de establecer límites antes de que estas tecnologías alcancen mayores niveles de autonomía.

Por último, como mencionó Alicia Slgado, el desarrollo de robots asesinos todavía se encuentra en proceso, pero la velocidad con la que avanza la tecnología genera preocupación entre organismos internacionales que buscan evitar que las máquinas tengan la capacidad de decidir por sí mismas sobre la vida de las personas.

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