El Estado ha perdido control sobre algunas zonas del país a manos del crimen organizado

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Esta noche en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, habló sobre los lazos del crimen organizado con el gobierno de México, así como la relación con los Estados Unidos.

Sobre el asesinato de la estudiante española en Morelos, Mayer-Serra calificó como “muy revelador” cuando se involucra a la sociedad, tras la rápida captura del presunto responsable.

Elizondo Mayer-Serra sostuvo que el problema también involucra la pérdida de control del Estado sobre algunas zonas del territorio, donde, afirmó, el crimen organizado puede estar coludido con funcionarios públicos.

Por último, el analista añadió que recuperar la soberanía requiere contar con autoridades que no estén involucradas con organizaciones criminales.

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