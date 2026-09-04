Suprema Corte llega a su primer año bajo críticas por desempeño y cercanía con el Gobierno

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a su primer año con cuestionamientos por su desempeño y por la cercanía con el Gobierno federal, de acuerdo con el análisis de esta noche en Noticias en Claro por parte de Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

El especialista consideró que la nueva integración enfrenta una combinación de impericia técnica y falta de independencia, debido al mecanismo con el que fueron seleccionados los nuevos juzgadores. A su juicio, esto ha debilitado al Poder Judicial como contrapeso frente al gobierno. El analista también cuestionó la eliminación de las salas de la Suprema Corte y la reducción de ministros de 11 a 9.

Nueva Suprema Corte enfrenta críticas por su desempeño

Carlos Elizondo sostuvo que los poderes judiciales deben integrar a su personal mediante criterios de mérito y capacidad técnica, y cuestionó que la elección de juzgadores se haya realizado mediante un proceso político. Señaló que los llamados “acordeones” terminaron favoreciendo a candidatos cercanos al poder.

Finalmente, Mayer-Serra consideró que la nueva Corte no logró mejorar la justicia durante su primer año, aunque sí habría fortalecido el control político. “Si esto era para mejorar, no se logró”, concluyó.

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