Andy López Beltrán y Fausto Corrales: Carlos Elizondo cuestiona manejo de casos

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Esta noche en Noticias en Claro, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, cuestionó el manejo de las investigaciones en Sinaloa y consideró que la actuación de autoridades con una lógica política puede complicar el esclarecimiento de los casos.

El académico también se refirió a la decisión de Estados Unidos de retirar la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Elizondo Mayer-Serra sostuvo que, desde su perspectiva, la medida tiene una lectura política y no únicamente técnica.

Carlos Elizondo señala posible manejo político de investigaciones

Sobre el caso de Fausto Corrales, el especialista cuestionó que una persona presuntamente relacionada con el entorno de Héctor Melesio Cuén sea procesada mientras, dijo, existen otros aspectos de la investigación que deberían ser aclarados.

Elizondo Mayer-Serra señaló que las autoridades de Sinaloa involucradas en las primeras indagatorias también deberían explicar su actuación, particularmente por las versiones relacionadas con la escena en la que ocurrió el asesinato de Cuén.

Andy López Beltrán y la visa de Estados Unidos

Respecto a Andy López Beltrán, el académico consideró que el retiro de su visa estadounidense debe analizarse desde una perspectiva política. Según su interpretación, la decisión estaría relacionada con el papel que el hijo del expresidente tuvo dentro del entorno político de su padre.

Por último, comentó que Claudia Sheinbaum debe manejar “todos los hilos sueltos que le dejaron, sin poder ir al fondo”.

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