EE. UU. presiona a México por migración; Carlos Elizondo ve negociación complicada

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Estados Unidos aumenta la presión sobre México en materia de migración, en medio de una negociación comercial cada vez más compleja entre ambos países. Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, el economista y profesor del Tec de Monterrey, Carlos Elizondo Mayer-Serra, consideró que Washington puede utilizar distintos temas como mecanismos de presión para obtener concesiones del gobierno mexicano.

El especialista señaló que las versiones ofrecidas por los gobiernos de México y Estados Unidos sobre sus reuniones pueden ser diferentes, debido a que cada administración comunica los acuerdos y desacuerdos de acuerdo con sus propios intereses.

De acuerdo con el análisis, aunque la migración hacia Estados Unidos ha disminuido de manera importante, existe un posible repunte de los migrantes mexicanos. El especialista relacionó esta situación con las condiciones económicas de México y la diferencia de crecimiento entre ambos países.

Por último, Elizondo Mayer-Serra sostuvo que existen temas internos de México que terminan formando parte de la agenda bilateral, particularmente cuando están relacionados con seguridad y crimen organizado, como el caso de Rocha Moya.

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