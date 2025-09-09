GENERANDO AUDIO...

El analista político y profesor del Tec de Monterrey, Jesús Silva-Herzog Márquez, cuestionó el arranque de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las ceremonias de relevo en el máximo tribunal del país.

En Noticias en Claro, Silva-Herzog señaló que los ritos realizados —con copal, bastones de mando e invocaciones a deidades como Quetzalcóatl y Tonantzin— contradicen el principio constitucional de laicidad que rige a México.

“Lo que hicieron los nuevos ministros fue estrenarse violando la Constitución, con todas estas invocaciones a las deidades. Eso es abiertamente una transgresión al orden constitucional”, afirmó.

Laicidad en entredicho

El académico recordó que la Carta Magna es explícita: México es una república laica. Por ello, dijo, resulta incongruente que justamente los encargados de resguardar la Constitución sean quienes incorporen elementos religiosos y místicos en un acto institucional.

Silva-Herzog comparó lo ocurrido con lo que no se permitiría en otros poderes: “No aceptamos que un presidente jure su cargo sobre una Biblia, ni que vaya a la catedral a inaugurarse. Y lo mismo debe aplicar a la Corte”.

“Un mal arranque en la Corte”

El analista consideró que la nueva etapa de la Suprema Corte comienza de forma preocupante, pues debilita una de las columnas centrales del Estado mexicano: la separación entre lo religioso y lo institucional.

“Es un muy mal arranque de quienes deberían ser los defensores del Tribunal Constitucional”, advirtió.

José Cárdenas coincidió en que los guardianes de la Carta Magna no deben colocar el misticismo por encima de la legalidad. Ambos señalaron que este tipo de liturgias evocan prácticas impulsadas desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también recurrió a ceremonias simbólicas al inicio de su gobierno.