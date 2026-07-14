Silva-Herzog califica de “grave” el contenido de los audios sobre Marina del Pilar

GENERANDO AUDIO...

Los audios sobre Marina del Pilar Ávila difundidos recientemente generaron nuevas reacciones políticas este lunes, luego de que en una columna se señalara que la gobernadora de Baja California, presuntamente, buscó intermediarios para acercarse a autoridades de Estados Unidos con el fin de evitar sanciones o posibles cargos en su contra. La mandataria rechazó las acusaciones mediante un comunicado.

Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog, profesor del Tec de Monterrey calificó como “grave” el contenido de los audios difundidos, al considerar que los señalamientos involucran información relacionada con temas de seguridad.

Silva-Herzog señaló que, de confirmarse el contenido de las conversaciones, se trataría de un asunto de gran relevancia por involucrar presunta información sensible sobre seguridad. El analista también consideró que corresponde a las autoridades y a los actores políticos fijar una postura y esclarecer los hechos.

Gobernadora rechaza las acusaciones

Asimismo, Marina del Pilar Ávila negó los señalamientos y rechazó las versiones difundidas sobre un supuesto intento de negociación con autoridades estadounidenses. Por último, Silva-Herzog señaló que el comunicado emitido por la gobernadora no responde, a su juicio, a los cuestionamientos planteados tras la publicación de la columna.

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