Sheinbaum mantiene continuidad, con leves cambios en seguridad

Durante la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su primer año de gobierno con un acto multitudinario que recordó a los mítines organizados por su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Frente a miles de asistentes, Sheinbaum aseguró que su administración avanza “por el camino correcto” en materia de justicia, libertad y soberanía, destacando logros en programas sociales, infraestructura y rescate de empresas públicas como Pemex y la CFE.

A pesar del tono de celebración, el evento fue visto por analistas como una continuidad del estilo político del sexenio anterior. La mandataria rechazó que hubiera “acarreo” para llenar el Zócalo, afirmando que la asistencia fue voluntaria y que la ciudadanía acudió “por decisión propia”.

El analista Jesús Silva Herzog Márquez, profesor del Tec de Monterrey, opinó con José Cárdenas la puesta en escena del acto presidencial, calificándolo como un ritual político heredado del lopezobradorismo.

“Estamos viviendo el séptimo año del gobierno de López Obrador, porque hay muchísima continuidad”, afirmó.

De acuerdo con Silva Herzog, el discurso y la forma de hacer política de Sheinbaum mantienen el mismo lenguaje populista que divide entre “el pueblo bueno” y “los enemigos del país”. Añadió que estas grandes concentraciones muestran la permanencia de los mecanismos corporativos que buscan exhibir respaldo sindical y político.

Aun así, el analista reconoció cambios incipientes en el enfoque de seguridad pública, donde la presidenta parece alejarse de la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador. “No hay una ruptura, pero sí un movimiento de algunos milímetros”, se explicó.

Silva Herzog subrayó que estos ajustes podrían ser el inicio de una nueva etapa, aunque sin una declaración explícita de independencia política. “Sin proclamarlo, Sheinbaum empieza a tomar una ruta distinta, aunque el tono y el fondo del gobierno siguen siendo los mismos”, concluyó.