Discurso del secretario de Marina el 16 de septiembre: “Caso nunca visto”

En su colaboración en Noticias en Claro, conducido por Renato Flores, la analista María Amparo Casar calificó como “un caso nunca visto” el discurso del almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, durante el desfile del 16 de septiembre.

“Es una cosa muy inusual que un titular de la Marina haya tomado con este arrojo, con aplomo, el caso del huachicol fiscal… y que lo haya encarado en un discurso público”, señaló Casar.

La especialista destacó que el discurso no solo fue dirigido a los medios, sino también a los ciudadanos, y que representó un reconocimiento a la magnitud de la corrupción, estimada en 500 mil millones de pesos, según estudios recientes.

Casar enfatizó que, independientemente de las motivaciones detrás del mensaje, lo relevante es el valor de reconocer un fenómeno de esta magnitud.

El discurso no basta: procesos judiciales pendientes

Al ser cuestionada sobre si el discurso del secretario de Marina era suficiente como control de daños, Casar aseguró que no:

“No alcanza un mea culpa porque apenas van a empezar los procesos judiciales a estas catorce personas… y veremos más investigaciones periodísticas”, explicó.

La analista advirtió que el caso podría involucrar empresarios y autoridades de aduanas, así como personal militar y político, y que se trata solo de la punta del iceberg de un fenómeno que seguirá siendo investigado.

Herencia política y riesgos del uso de las Fuerzas Armadas

María Amparo Casar también abordó la herencia de la anterior administración, señalando que la asignación de tareas civiles a las Fuerzas Armadas abrió la puerta a la corrupción:

“Si me preguntaras cuál fue el error más grande que cometió López Obrador, te diría que fue haber movido esa pieza del sistema político mexicano… y con la opacidad que puede tener el ejército y la Marina, se puso el arcón abierto para que empezaran las corruptelas”.

Finalmente, la analista señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentará decisiones clave sobre la política pública contra la corrupción y la participación militar en tareas civiles, lo cual definirá el rumbo de su gobierno.