GENERANDO AUDIO...

En el marco del primer informe de gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum dará el 1 de septiembre, la analista política María Amparo Casar compartió sus impresiones en Noticias en Claro, conducido por José Cárdenas.

Casar subrayó que este informe mostrará “luces y sombras como en todos los gobiernos”, y destacó que la pregunta central es si se trata de continuidad o cambio.

“Veo muchas continuidades, veo más continuidades que cambio en la política económica, en la ‘política política’ y en la política social también”, destacó.

En cuanto a política, Casar opinó que la administración de Sheinbaum ha seguido la línea de López Obrador:

“El segundo piso de la cuarta transformación es la constitucionalización de la concentración del poder… sigue las mismas prácticas de no diálogo con la oposición, de imposición y de reformas que la cuarta transformación juzga pertinentes”.

Respecto a los avances que presentará la presidenta, Casar señaló que el informe tendrá “buenas cuentas para López Obrador”, citando la reforma al Poder Judicial, la ampliación de la prisión preventiva y la desaparición de órganos autónomos. No obstante, advirtió que “no así para la democracia… hemos tenido un retroceso, una declinación del régimen hacia el autoritarismo”.

En materia económica y social, la analista destacó que “tiene las mismas prioridades de gasto, los mismos programas prioritarios y la misma desatención a educación y salud”, señalando que el presupuesto en salud ha disminuido y la deserción escolar no se ha reducido.

Casar también destacó tres aspectos positivos en la gestión de Sheinbaum: seguridad, la dirección de CFE y Pemex, y la reconstitución de la relación bilateral con Estados Unidos, aunque advirtió que “todavía es muy pronto para saberlo”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Finalmente, sobre los retos políticos que enfrenta la presidenta, la analista señaló que “50% del gabinete lo impuso López Obrador, las bancadas siguen respondiendo a sus operadores… los ministros también son herencia de López Obrador”.

Casar concluyó diciendo que, aunque el informe será probablemente “triunfalista”, quedan cinco años de gobierno para corregir, reconducir o cambiar políticas.