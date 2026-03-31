Gobierno niega hechos y luego admite errores

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La analista Martha Anaya señaló que el Gobierno mexicano ha incurrido en “mentiras y ocultamientos” al enfrentar situaciones adversas recientes, destacando dos casos que evidencian, a su juicio, una reacción inadecuada por parte de las autoridades.

Caso Palacio Nacional: de la negación a la admisión

El primer episodio, que calificó como aparentemente menor, fue el de una mujer captada mientras se asoleaba en una ventana de Palacio Nacional. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales, pero desde la Presidencia la desestimaron.

“Se lanzaron en contra de los periodistas… diciendo que era absolutamente falso, que era una imagen de inteligencia artificial”, afirmó.

Sin embargo, posteriormente, la propia presidenta reconoció que el hecho sí ocurrió. “Tuvo que admitir que bueno, que sí, que efectivamente fue real”, explicó Anaya, quien criticó que previamente se hubiera “denostado, denigrado a una serie de periodistas”.

Derrame en el Golfo: el caso más grave

El segundo caso, considerado más serio, es el de un presunto derrame de petróleo en el Golfo de México, que afectaría más de 600 kilómetros.

Según la colaboradora, la respuesta oficial fue minimizar la situación. “Primero que no, que sí una chapopotera, que no era nada”, señaló, además de mencionar versiones sobre un supuesto “barco fantasma”.

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