PT rompe con Morena y mueve el tablero político

GENERANDO AUDIO...

El Partido del Trabajo (PT) ha comenzado a marcar distancia del partido en el poder, evidenciando una nueva etapa de autonomía política dentro del Congreso mexicano. En días recientes, su actuación en la Cámara de Diputados y el Senado ha llamado la atención por su capacidad de incidir en decisiones clave.

De acuerdo con la analista, Martha Anaya, uno de los episodios más relevantes fue su papel para frenar la propuesta de adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum al 2027, ya que el PT “fue factor primordial para que se echara para atrás la propuesta”, evitando que coincidiera con otras elecciones.

De aliado subordinado a actor clave

Durante años, el PT fue considerado un aliado disciplinado dentro de las coaliciones, particularmente con el PRI en el pasado y más recientemente con Morena. Sin embargo, este comportamiento parece haber cambiado.

“Siempre había sido adquiesente, doblado ante aquel partido poderoso con el que hacía alianza”, se señala, pero ahora el partido “quiere un poco más de autonomía y la está ejerciendo”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.