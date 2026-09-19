A nueve años del sismo de 2017, aún faltan viviendas por reconstruir en CDMX

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A casi nueve años del sismo de 2017, la reconstrucción de viviendas en la Ciudad de México aún no concluye.

De las 22 mil 200 viviendas que necesitaban ser reconstruidas, la Comisión para la Reconstrucción reporta un avance de 97 %, pero todavía quedan mil 360 pendientes.

Martha Anaya pone de ejemplo el caso de Avenida México 11, en La Condesa, que refleja algunos de los problemas que han retrasado los trabajos, como cambios de proyectos, modificaciones en las obras, diferencias con constructoras, trámites y problemas jurídicos.

¿Por qué después de nueve años todavía hay familias esperando?

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