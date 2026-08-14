¿Mensaje para Trump o para la 4T? Andrés Manuel López Beltrán y la polémica por su visa

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Andrés Manuel López Beltrán dio a conocer que Estados Unidos le retiró la visa y su decisión de hacerlo abre varias preguntas sobre el momento y la narrativa que busca construir. ¿Por qué decidió revelar personalmente la información? ¿Se adelantó a una posible versión de periodistas o del propio Gobierno estadounidense?

En este video, Pamela Cerdeira analiza el contenido de la carta dirigida a Donald Trump, el papel que juega la figura de su padre, Andrés Manuel López Obrador, y el mensaje político que podría estar detrás de la publicación.

El caso, más allá de la cancelación del documento migratorio, abre un debate sobre quién controla la narrativa, para quién fue escrita realmente la carta y qué mensaje político busca transmitir.

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