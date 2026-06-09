El beneficio que puede elevar tu pensión IMSS en 2026 bajo la Ley 73

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Pensionados bajo Ley 73 pueden aumentar pensión. Foto: Getty Images.

En julio de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene un beneficio para algunos jubilados bajo la Ley 73 que acrediten tener dependientes familiares y que les permite elevar su pensión desde el 10 a más del 25%; se trata de las asignaciones familiares.

Este beneficio permite incrementar el monto de la pensión cuando el jubilado acredita familiares que dependen económicamente de él, como cónyuge, hijos o, en algunos casos, padres. De acuerdo con el IMSS, se trata de una ayuda económica que se suma a la pensión por concepto de carga familiar.

Las asignaciones familiares pueden aumentar la pensión mes tras mes

Las asignaciones familiares del IMSS están disponibles para pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. El monto adicional depende de los familiares que tenga registrados y acreditados ante el Instituto.

Según el IMSS, el pensionado puede recibir:

15% adicional por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por cada hijo de hasta 25 años que continúe estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional

10% por cada hijo que no pueda mantenerse por sí mismo debido a una incapacidad para trabajar

Por ello, algunos pensionados pueden acumular incrementos superiores al 25% cuando cuentan con más de un beneficiario con derecho a esta prestación. Sin embargo, el porcentaje final depende de cada caso y de los familiares acreditados ante el Instituto.

Qué requisitos debes cumplir para recibir este aumento en tu pensión

Para obtener las asignaciones familiares del IMSS, el pensionado debe acreditar la existencia de familiares con derecho al beneficio y presentar la documentación correspondiente. Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener una pensión vigente bajo la Ley del IMSS de 1973

bajo la Ley del IMSS de 1973 Acreditar el parentesco con el familiar

con el familiar Presentar acta de matrimonio por esposa o esposo

por esposa o esposo Comprobar el concubinato

Presentar actas de nacimiento de los hijos con derecho al beneficio

con derecho al beneficio Acreditar que los hijos de entre 16 y 25 años continúan estudiando en instituciones del Sistema Educativo Nacional

en instituciones del Sistema Educativo Nacional Demostrar la dependencia económica de los padres

El Instituto revisará cada caso para determinar si el pensionado cumple con las condiciones necesarias para recibir el incremento correspondiente en su pensión.

Los padres también pueden ayudar a elevar el monto de la pensión

El IMSS establece que cuando el pensionado no tiene esposa, concubina o hijos con derecho a asignación familiar, puede recibir un incremento por sus ascendientes.

En estos casos se otorga una asignación del 10% por cada padre que dependa económicamente del pensionado. Además, si sólo existe un ascendiente con derecho, puede concederse una ayuda asistencial adicional conforme a las disposiciones del Instituto.

El beneficio no es permanente en todos los casos

Las asignaciones familiares permanecen vigentes mientras se cumplan las condiciones que dieron origen al beneficio. Por ejemplo, en el caso de los hijos, el apoyo concluye cuando cumplen la edad límite establecida o dejan de acreditar los estudios requeridos por el Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, las asignaciones cesan cuando fallece el familiar que originó el derecho o cuando desaparecen las condiciones que justificaban el pago de la prestación.

Para los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS, las asignaciones familiares representan una de las pocas herramientas legales que permiten incrementar el monto de la pensión ya otorgada.

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