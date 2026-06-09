Jubilados podrían ver reflejado un doble ingreso en julio

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Pensionados podrían recibir pago doble. Foto: Cuartoscuro

En julio los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrían recibir un pago extra únicamente si forman parte de la pensión Bienestar para adultos mayores.

A mitad de año, el pago bimestral de 6 mil 400 pesos de la Pensión Bienestar volverá a coincidir con los depósitos que, mes a mes, hacen el IMSS y el ISSSTE a sus jubilados. Por ello, los que gocen del apoyo federal y de una jubilación por parte de los institutos recibirán un pago doble.

Es importante destacar que solamente así es como se recibirá un pago extra en julio, pues ni la Secretaría de Bienestar ni el IMSS o el ISSSTE han confirmado que se pueda otorgar un pago extra que no corresponda a la pensión.

¿Cuándo pagarán la pensión del IMSS?

Los beneficiarios del IMSS recibirán el pago correspondiente a su pensión el 1 de julio, al tratarse del primer día hábil del mes y que está marcado en el calendario oficial del Seguro Social para el pago de la pensión.

Los pagos siguientes serán, según el calendario oficial, en las siguientes fechas:

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

¿Cuándo se pagará la pensión del ISSSTE?

Por su parte, el ISSSTE suele hacer el pago a los jubilados previo al inicio de julio, tal como lo establece el calendario oficial de pagos. Por ello, el depósito se hará el 29 de junio.

Mientras que el resto de los pagos se tiene previsto para:

30 de julio correspondiente al mes de agosto

28 de agosto correspondiente al mes de septiembre

30 de septiembre correspondiente al mes de octubre

29 de octubre correspondiente al mes de noviembre

27 de noviembre correspondiente al mes de diciembre

¿Cuándo se hará el pago de la pensión Bienestar?

Hasta el momento, la fecha del pago de la Pensión Bienestar que beneficia a adultos mayores a nivel nacional no se ha dado a conocer por parte de las autoridades.

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