Conoce los servicios y apoyos gratuitos para adultos mayores con la credencial del Inapam

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La credencial ofrece diversos beneficios a los adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

A la edad de 60 años o más, los mexicanos pueden realizar el trámite para obtener la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), un plástico que tiene diversos beneficios y no sólo descuentos o transporte gratuito.

De acuerdo con el instituto, dichas ventajas son la oportunidad para garantizar la inclusión y bienestar social de los adultos mayores en México.

A través de su página oficial, el Inapam detalló todos los beneficios a los que los adultos mayores tienen derecho con la credencial. De éstos destacan rubros como salud, asesoría y servicios legales, alimentación, vestido y hogar, entre otros no menos importantes.

¿Cuáles son los servicios gratuitos con la credencial del Inapam?

Salud

Con la credencial del Inapam, los adultos mayores pueden tener asistencia médica gratuita en los Centros de Atención Integral. En éstos podrán encontrar diversas áreas como geriatría, psicología, nutrición, ortopedia, medicina general, entre otras.

Acompañamiento y defensa de derechos

Los adultos mayores, en muchos casos, quedan en la indefensión. Por esta razón, se les ofrece atención a dudas y quejas a través de sus áreas técnicas. De igual manera, se les acompaña en el proceso de envejecimiento como procesos de duelo, cuidado emocional o manejo del estrés.

Programa de vinculación productiva

Aquellos abuelitos que aún tienen la fuerza y ganas de mantenerse en el mundo laboral o tienen la necesidad de generar ingresos, pueden recurrir al programa de Vinculación Productiva del Inapam que los remitirá con el sector empresarial.

Directorio de beneficios con la credencial del Inapam

El Inapam compartió, a través de su página oficial, el directorio de beneficios con su credencial para adultos mayores. Cada uno de los rubros presenta estado, municipio, nombre del establecimiento, dirección, teléfono y el descuento que maneja.

Si deseas conocer el directorio completo para alimentación, servicios legales, educación, recreación, cultura, predial, agua, salud, transporte, vestido y hogar, dale clic AQUÍ.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial del Inapam?

Los mexicanos que ya cumplieron 60 años y quieran tramitar su credencial del Inapam deben de acudir al módulo más cercano y presentar los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibos de luz, teléfono, agua, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien se solicita la credencial

Una fotografía reciente: tamaño infantil, blanco y negro o a color

Persona de contacto de emergencia: CURP y número telefónico

¡Atención! Es posible que cada estado pueda solicitar un requisito adicional. Los módulos se pueden localizar dándole clic AQUÍ.

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