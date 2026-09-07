Pensión Bienestar Edomex: ¿quiénes cobran del 7 al 11 de septiembre?

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Pensión Bienestar: quiénes cobran del 7 al 11 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

Esta semana continúa la dispersión de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 para beneficiarios del Estado de México (Edomex).

Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre, el depósito se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de las personas beneficiarias de los programas sociales.

Los apoyos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal para recibir el dinero. El calendario establece el día en que corresponde la dispersión a cada grupo de apellidos.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 7 al 11 de septiembre?

Durante esta semana, el depósito corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L.

El calendario de pagos en la segunda semana de septiembre queda de la siguiente manera:

Lunes 7 de septiembre: apellidos con D, E y F

Martes 8 de septiembre: apellidos con G

Miércoles 9 de septiembre: apellidos con G

Jueves 10 de septiembre: apellidos con H, I, J y K

Viernes 11 de septiembre: apellidos con L

Por lo tanto, quienes tengan un apellido paterno que comience con alguna de estas letras deberán revisar su Tarjeta del Banco del Bienestar a partir de la fecha que les corresponde.

¿Qué pensiones reciben depósito esta semana?

El calendario contempla a distintos sectores que reciben apoyos de la Secretaría de Bienestar conforme al calendario correspondiente.

Entre ellos se encuentran:

Las personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Personas que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Los depósitos forman parte del pago del bimestre septiembre-octubre de 2026 y se realizan directamente a las tarjetas de las personas beneficiarias.

¿Dónde puedo consultar mi pago de la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias pueden revisar el saldo disponible en su Tarjeta del Banco del Bienestar para confirmar que el depósito correspondiente ya fue realizado.

También es importante tomar en cuenta que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos pueden permanecer en la cuenta y utilizarse posteriormente.

La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para conocer cualquier modificación al calendario o información relacionada con los programas sociales.

Montos de la Pensión Bienestar para septiembre-octubre de 2026

Para este bimestre, los apoyos económicos varían de acuerdo con el programa y la población beneficiaria:

Personas adultas mayores de 65 años reciben 6 mil 400 pesos bimestrales

reciben Quienes cuentan con discapacidad permanente obtienen 3 mil 300 pesos por el mismo periodo

obtienen por el mismo periodo En el caso de Mujeres Bienestar de 60 a 64 años , el depósito es de 3 mil 100 pesos bimestrales

, el depósito es de Por su parte, el programa para Madres Trabajadoras contempla mil 650 pesos bimestrales

contempla Mientras que Sembrando Vida entrega 6 mil 450 pesos mensuales a productores

Los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar y el saldo puede consultarse en cajeros automáticos o mediante la aplicación oficial del banco.

¿Dónde puedo consultar mi pago de la Pensión Bienestar?

Las personas beneficiarias pueden revisar el saldo disponible en su Tarjeta del Banco del Bienestar para confirmar que el depósito correspondiente ya fue realizado.

También es importante tomar en cuenta que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. Los recursos pueden permanecer en la cuenta y utilizarse posteriormente.

La Secretaría de Bienestar recomienda mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para conocer cualquier modificación al calendario o información relacionada con los programas sociales.

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