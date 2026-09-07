Credencial permanente para jubilados del ISSSTE: éstos son los requisitos para tramitarla y recibir sus beneficios

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El trámite de la credencial es sencillo y gratuito. Foto: Cuartoscuro

Con la finalidad de proteger y simplificar trámites en personas jubiladas y pensionadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), se puso en marcha la entrega de la credencial con vigencia permanente que tiene como principal ventaja el no renovarla cada dos años.

La entrega de esta credencial inició a mediados de febrero del 2025, desde entonces el instituto continúa entregándosela a aquellos que “dedicaron su vida al servicio público”.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial permanente para jubilados del ISSSTE?

Los requisitos para tramitar la credencial con vigencia permanente para jubilados y pensionados del ISSSTE son los siguientes:

Ser jubilado o pensionado del ISSSTE

Una fotografía tamaño infantil

Copia del último talón de pago

Es necesario destacar que el trámite es gratuito y se gestiona en las Oficinas de Representación Estatal, mismas donde se dan a conocer las fechas y puntos de entrega.

💬 "Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo".



🧑🏽‍🦱 María Isabel Frías acaba de recibir su credencial con vigencia permanente para personas jubiladas y pensionadas, un documento vital que le permitirá acceder a la atención médica del Instituto y sus diferentes servicios. 😉



Nada de: "ya… pic.twitter.com/EdqxneAQ78 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) March 24, 2026

¿Cuáles son los beneficios de la credencial permanente para jubilados del ISSSTE?

Teniendo como estandarte la estrategia de Trato Digno, la credencial permanente para jubilados del ISSSTE tiene diversos beneficios, como:

Descuentos en tiendas SUPERISSSTE

Descuentos en viajes

Descuentos en diversos pagos estatales y municipales

Facilidad de acceso a servicios sociales y culturales

Con la credencial, los beneficiarios ya no deben renovarla cada dos años ni acudir de manera presencial para realizar la comprobación de sobrevivencia, con ello se reducen traslados y se evitan filas de espera.

“La nueva credencial incorpora código QR y código de barras, lo que permite realizar trámites de manera más ágil y segura, y contribuye a prevenir fraudes y la suplantación de identidad”, explicó el ISSSTE a través de un comunicado.

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