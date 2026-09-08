Modalidad 40 del IMSS: el cambio de cuota que ya aplica en 2026 y seguirá en octubre

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Foto: Cuartoscuro

Miles de trabajadores que buscan aumentar el monto de su pensión a través de la Modalidad 40 del IMSS continúan pagando durante septiembre y octubre de 2026 una cuota más alta que la aplicada el año pasado, como parte del esquema de incrementos graduales aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a las personas que dejaron de cotizar en un empleo formal seguir aportando voluntariamente al IMSS para incrementar sus semanas cotizadas y mejorar el cálculo de su futura pensión.

Este esquema está dirigido a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que aún se encuentran bajo las reglas de la Ley del Seguro Social de 1973.

La cuota de la Modalidad 40 ya aumentó en 2026

Desde el pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo porcentaje de aportación para la Modalidad 40.

Durante 2026, los inscritos deben cubrir una cuota equivalente al 14.438% del salario con el que decidan cotizar, porcentaje superior al 13.347% que se aplicó durante 2025.

Esto significa que quienes ingresaron este año o continúan dentro del programa están realizando aportaciones más altas durante septiembre y octubre.

Los aumentos seguirán hasta 2030

El incremento forma parte de un calendario escalonado aprobado por el IMSS.

La cuota de la Modalidad 40 seguirá aumentando cada año hasta alcanzar un máximo de 18.8% en 2030, por lo que quienes planean utilizar este esquema deberán considerar que sus aportaciones mensuales continuarán creciendo en los próximos años.

Por ello, especialistas recomiendan calcular con anticipación la capacidad de pago antes de elegir el salario base con el que se desea cotizar.

¿Quiénes pueden entrar a la Modalidad 40?

Para solicitar la incorporación es necesario cumplir con dos requisitos principales:

Tener cinco años o menos desde la baja en el último empleo formal

Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los cinco años anteriores a la baja laboral

Si no se cumplen estas condiciones, el IMSS no permite la inscripción al programa.

¿Cómo registrarse?

El trámite puede realizarse de forma presencial o por internet.

Registro presencial

La persona interesada debe acudir a una subdelegación del IMSS con:

Identificación oficial vigente

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

(NSS) Comprobante de domicilio

Escrito libre solicitando la inscripción e indicando el salario base de cotización deseado

Posteriormente, el instituto genera una línea de captura para realizar los pagos mensuales correspondientes.

Registro en línea

También es posible realizar el trámite mediante los Servicios Digitales del IMSS:

Ingresar al portal del IMSS Seleccionar “Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio“ Capturar CURP, NSS y correo electrónico Elegir el salario con el que se desea cotizar Obtener el formato de pago para realizar la primera aportación

¿Por qué es tan utilizada la Modalidad 40?

La principal ventaja es que permite incrementar tanto las semanas cotizadas como el salario promedio utilizado para calcular la pensión.

Por esa razón, miles de trabajadores cercanos al retiro recurren a este esquema para mejorar el monto que recibirán durante su jubilación. Sin embargo, el beneficio depende directamente del nivel de aportaciones realizadas y de la capacidad del trabajador para mantener los pagos mes con mes.

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