Si no recibiste el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, sigue estos pasos 

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Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que no hayan recibido el depósito de 3 mil 100 pesos correspondiente al bimestre julio-agosto después de la fecha asignada en el calendario de pagos deben verificar primero si el recurso ya fue abonado a su Tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar recomienda revisar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar o mediante la aplicación oficial del banco. También es importante considerar que los depósitos se realizan de forma escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido y que el dinero puede reflejarse durante el transcurso del día asignado.

Calendario de la Pensión Bienestar. Captura de la Mañanera del Pueblo.

Si ya pasó el día que corresponde según el calendario y el depósito no aparece, las beneficiarias pueden comunicarse a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 o acudir al Módulo de Bienestar más cercano para recibir orientación sobre su caso. Asimismo, pueden presentarse en una sucursal del Banco del Bienestar para verificar el estatus de su cuenta y de la tarjeta.

¿Por qué puede no recibirse el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Existen diversas razones por las que el depósito podría no reflejarse en la cuenta de una beneficiaria:

Aún no llega la fecha de pago que corresponde según la letra del primer apellido.

El depósito todavía se encuentra en proceso durante el día asignado.

La tarjeta del Banco del Bienestar presenta algún inconveniente o requiere revisión.

Existe un problema administrativo con el registro de la beneficiaria.

Se requiere actualizar información o documentación ante la Secretaría de Bienestar.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales con terceros y realizar cualquier aclaración únicamente mediante los canales oficiales.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y otros Programas para el Bienestar

La dispersión del pago correspondiente al bimestre julio-agosto se realiza del 6 al 29 de julio, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Letra del primer apellido Fecha de depósito A Lunes 6 de julio B Martes 7 de julio C Miércoles 8 de julio C Jueves 9 de julio D, E, F Viernes 10 de julio G Lunes 13 de julio G Martes 14 de julio H, I, J, K Miércoles 15 de julio L Jueves 16 de julio M Viernes 17 de julio M Lunes 20 de julio N, Ñ, O Martes 21 de julio P, Q Miércoles 22 de julio R Jueves 23 de julio R Viernes 24 de julio S Lunes 27 de julio T, U, V Martes 28 de julio W, X, Y, Z Miércoles 29 de julio

Este calendario aplica también para:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Sembrando Vida (conforme a su calendario correspondiente)

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales del Gobierno de México dirigido a mujeres de 60 a 64 años.

El programa entrega un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales, depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos.

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