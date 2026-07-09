Si no recibiste el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, sigue estos pasos
Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que no hayan recibido el depósito de 3 mil 100 pesos correspondiente al bimestre julio-agosto después de la fecha asignada en el calendario de pagos deben verificar primero si el recurso ya fue abonado a su Tarjeta del Banco del Bienestar.
La Secretaría de Bienestar recomienda revisar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar o mediante la aplicación oficial del banco. También es importante considerar que los depósitos se realizan de forma escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido y que el dinero puede reflejarse durante el transcurso del día asignado.
Si ya pasó el día que corresponde según el calendario y el depósito no aparece, las beneficiarias pueden comunicarse a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 o acudir al Módulo de Bienestar más cercano para recibir orientación sobre su caso. Asimismo, pueden presentarse en una sucursal del Banco del Bienestar para verificar el estatus de su cuenta y de la tarjeta.
¿Por qué puede no recibirse el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?
Existen diversas razones por las que el depósito podría no reflejarse en la cuenta de una beneficiaria:
- Aún no llega la fecha de pago que corresponde según la letra del primer apellido.
- El depósito todavía se encuentra en proceso durante el día asignado.
- La tarjeta del Banco del Bienestar presenta algún inconveniente o requiere revisión.
- Existe un problema administrativo con el registro de la beneficiaria.
- Se requiere actualizar información o documentación ante la Secretaría de Bienestar.
Las autoridades recomiendan no compartir datos personales con terceros y realizar cualquier aclaración únicamente mediante los canales oficiales.
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar y otros Programas para el Bienestar
La dispersión del pago correspondiente al bimestre julio-agosto se realiza del 6 al 29 de julio, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.
|Letra del primer apellido
|Fecha de depósito
|A
|Lunes 6 de julio
|B
|Martes 7 de julio
|C
|Miércoles 8 de julio
|C
|Jueves 9 de julio
|D, E, F
|Viernes 10 de julio
|G
|Lunes 13 de julio
|G
|Martes 14 de julio
|H, I, J, K
|Miércoles 15 de julio
|L
|Jueves 16 de julio
|M
|Viernes 17 de julio
|M
|Lunes 20 de julio
|N, Ñ, O
|Martes 21 de julio
|P, Q
|Miércoles 22 de julio
|R
|Jueves 23 de julio
|R
|Viernes 24 de julio
|S
|Lunes 27 de julio
|T, U, V
|Martes 28 de julio
|W, X, Y, Z
|Miércoles 29 de julio
Este calendario aplica también para:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Pensión para Personas con Discapacidad
- Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras
- Sembrando Vida (conforme a su calendario correspondiente)
¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar?
La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas sociales del Gobierno de México dirigido a mujeres de 60 a 64 años.
El programa entrega un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales, depositados directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Cuando las beneficiarias cumplen 65 años, pasan de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos.
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