Pensionados del IMSS pueden aumentar su pago: conoce quiénes generan hasta 15% adicional

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Pensión del IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 pueden solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un aumento en su pago mensual mediante las Asignaciones Familiares, un apoyo económico que depende de los familiares beneficiarios y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

El IMSS señala que la solicitud puede realizarse en cualquier mes del año, por lo que no es obligatorio hacerla durante agosto.

El incremento puede reflejarse en pagos posteriores una vez que el instituto valide la información y la documentación presentada.

¿Cuánto puede aumentar la pensión del IMSS?

El porcentaje adicional depende del familiar que tenga derecho a la asignación. Los apoyos son los siguientes:

15% adicional por esposa o concubina del pensionado.

por esposa o concubina del pensionado. 10% adicional por cada hijo menor de 16 años.

por cada hijo menor de 16 años. 10% adicional por cada hijo de 16 a 25 años que continúe estudiando en una institución reconocida por el Sistema Educativo Nacional y no cotice en el régimen obligatorio.

por cada hijo de 16 a 25 años que continúe estudiando en una institución reconocida por el Sistema Educativo Nacional y no cotice en el régimen obligatorio. 10% adicional por cada hijo con enfermedad o discapacidad que le impida mantenerse por sí mismo, sin importar su edad, mientras permanezca esa condición.

Estas asignaciones representan un apoyo adicional al monto de la pensión, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

¿Los padres del pensionado también pueden recibir una asignación?

Sí. Cuando el pensionado no tiene esposa, concubina ni hijos con derecho a asignación, el apoyo puede solicitarse para los padres cuando exista dependencia económica.

En estos casos:

Puede otorgarse 10% adicional por cada padre que dependa económicamente del pensionado.

que dependa económicamente del pensionado. Si únicamente existe un ascendiente, puede otorgarse una ayuda asistencial adicional de 10%.

Si el pensionado no cuenta con familiares que puedan generar asignaciones familiares, el instituto puede otorgar una ayuda asistencial equivalente al 15% de la pensión, conforme a los supuestos establecidos.

¿Cuándo termina este apoyo?

Las asignaciones familiares terminan cuando desaparece la condición que dio origen al beneficio.

Para los hijos, las condiciones señaladas son:

La asignación termina al cumplir 16 años .

. Puede mantenerse hasta los 25 años si el hijo continúa estudiando y presenta la constancia correspondiente.

si el hijo continúa estudiando y presenta la constancia correspondiente. En el caso de hijos con incapacidad permanente para trabajar debido a enfermedad física, psíquica o crónica, el apoyo continúa mientras permanezca esa condición.

¿Qué documentos necesitas para solicitar las asignaciones familiares?

El pensionado debe presentar documentación personal y comprobantes que acrediten la situación del familiar que será registrado.

Documentos generales

Entre los documentos generales solicitados se encuentran:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

con fotografía y firma. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. CURP.

Además, los documentos cambian dependiendo del familiar que genere el derecho al apoyo.

Si es esposa o esposo

Se requiere:

Acta de matrimonio certificada expedida por el Registro Civil.

Si es concubina o concubinario

Se necesita:

Constancia testimonial que confirme el concubinato, emitida por la autoridad judicial correspondiente.

Si son hijos menores de 16 años

Debe presentarse:

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento certificada por el Registro Civil.

Si son hijos de 16 a 25 años y estudian

Además del acta correspondiente, se necesita:

Constancia de estudios vigente con datos del alumno.

con datos del alumno. Nombre del plantel educativo.

Ciclo escolar.

Firma y sello oficial.

En el caso de escuelas particulares, la constancia también debe incluir la clave de incorporación y los datos del reconocimiento de validez oficial.

Si se trata de hijos mayores de 16 años con discapacidad

Se solicita:

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento .

. Dictamen de Invalidez de Beneficiario, formato ST-6.

Si se trata de padres dependientes económicamente

Se requiere:

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento .

. Constancia testimonial que confirme la dependencia económica.

¿Cuándo se puede solicitar el aumento de pensión?

No es necesario esperar a agosto. El trámite puede solicitarse en cualquier mes del año.

Esto es especialmente relevante para quienes tienen hijos de entre 16 y 25 años que estudian, pues el regreso a clases puede llevar a relacionar el trámite con la entrega de constancias escolares.

Una vez presentada la documentación, el IMSS debe validar la información para determinar si se cumplen los requisitos y, en su caso, el incremento puede reflejarse en pagos posteriores.

¿Dónde se realiza el trámite?

Las Asignaciones Familiares del IMSS pueden realizarse conforme a los canales establecidos por el instituto. Para solicitar el beneficio, los pensionados deben presentar la documentación necesaria para que el IMSS determine si cumplen con los requisitos.

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