Mujeres con Bienestar Edomex no paga en julio: apoyo de 2 mil 500 pesos vuelve en agosto

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Mujeres Bienestar pagará hasta agosto. Foto: Getty

El programa Mujeres con Bienestar Edomex confirmó que no habrá depósito durante julio de 2026 y que el apoyo de 2 mil 500 pesos correspondiente al bimestre julio-agosto será entregado hasta agosto, de acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

El secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, explicó que el programa mantiene su esquema de pagos bimestrales, por lo que el depósito anterior, correspondiente al periodo mayo-junio, concluyó el 23 de junio de 2026.

Con ello, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex deberán esperar al próximo mes para recibir el recurso del siguiente bimestre, ya que el programa libera los depósitos durante el segundo mes de cada periodo de pago.

¿Por qué Mujeres con Bienestar Edomex no deposita en julio?

La Secretaría de Bienestar Edomex informó que el calendario de pagos del programa está organizado por bimestres.

El último depósito correspondió al bimestre mayo-junio y finalizó el 23 de junio de 2026. En consecuencia, el siguiente periodo, julio-agosto, no contempla depósitos durante julio, ya que los recursos serán dispersados hasta agosto.

Por ello, las beneficiarias no deben esperar un pago este mes, sino mantenerse atentas al calendario oficial que será publicado para el siguiente depósito.

Mientras tanto, la dependencia indicó que tampoco habrá actividades relacionadas con la actualización de información de las beneficiarias.

¿Quiénes reciben el apoyo de Mujeres con Bienestar Edomex?

El programa Mujeres con Bienestar Edomex entrega un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 59 años que viven en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México y que se encuentran en condición de pobreza o forman parte de grupos prioritarios.

Entre las personas que pueden acceder al programa se encuentran:

Jefas de familia.

Mujeres de la población LGBT .

. Mujeres indígenas.

Víctimas de algún delito.

Mujeres repatriadas.

La duración del apoyo depende del lugar de residencia de la beneficiaria:

Un año , equivalente a seis bimestres , para quienes viven en zonas urbanas.

, equivalente a , para quienes viven en zonas urbanas. Dos años, equivalentes a doce bimestres, para quienes residen en zonas rurales.

¿Qué hacer mientras llega el depósito de agosto?

La Secretaría de Bienestar Edomex informó que durante julio también quedó suspendida la actualización de datos en los CEDIS, por lo que las beneficiarias no tienen que realizar trámites relacionados con este proceso durante el mes.

Mientras se publica el calendario del siguiente depósito, la dependencia recomienda:

Mantener activa la tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex .

. Consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México para conocer las fechas de pago.

para conocer las fechas de pago. Revisar el calendario de depósitos por letra inicial del apellido cuando sea dado a conocer para el bimestre julio-agosto.

¿Mujeres con Bienestar Edomex y Pensión Mujeres Bienestar son el mismo programa?

La Secretaría de Bienestar Edomex recordó que Mujeres con Bienestar Edomex y la Pensión Mujeres Bienestar son programas distintos.

Mujeres con Bienestar Edomex es un programa del Gobierno del Estado de México que entrega apoyos mediante una tarjeta emitida por la dependencia estatal.

En cambio, la Pensión Mujeres Bienestar corresponde a un programa del Gobierno federal, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, cuyos pagos se realizan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Distinguir ambos programas permite evitar confusiones sobre las fechas de depósito, las tarjetas con las que operan y la consulta de saldos, ya que cada apoyo cuenta con reglas y calendarios propios.

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