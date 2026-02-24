Advierten impacto emocional por violencia tras muerte del “Mencho”, Salud emite recomendaciones

GENERANDO AUDIO...

Cómo manejar el estrés ante situaciones críticas. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud de Jalisco emitió recomendaciones para cuidar la salud mental de la población ante los recientes hechos de violencia registrados en la entidad, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien era líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia hizo un llamado a cuidar la salud mental con la misma importancia que la salud física.

“En momentos difíciles, cuida tu mente tanto como tu cuerpo. 🧠 Infórmate por fuentes oficiales, mantén hábitos saludables y, si lo necesitas, llama al 075. No estás solo”, publicó la Secretaría de Salud de Jalisco.

El mensaje surge en un contexto de preocupación social derivada de hechos recientes en la entidad que han generado conversación constante en redes sociales y un aumento en los niveles de ansiedad entre la población.

Cuidar el bienestar integral

En la imagen difundida por la autoridad estatal se enfatiza la importancia de mantener hábitos saludables, como una alimentación balanceada, dormir adecuadamente y procurar espacios de descanso.

También se recomienda establecer una rutina de actividades que incluya ejercicio, lectura o técnicas de relajación, así como mantenerse en contacto con familiares y amistades para fortalecer las redes de apoyo emocional.

Especialistas en salud mental han señalado que, ante eventos que generan alarma colectiva, es común experimentar síntomas como nerviosismo, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño o irritabilidad.

Manejo responsable de la información

Otro de los puntos clave difundidos por la Secretaría es el consumo responsable de información, la dependencia pide consultar únicamente fuentes oficiales, limitar el tiempo dedicado a noticias y redes sociales, y evitar la sobreinformación que pueda incrementar la alarma.

La exposición constante a contenidos relacionados con hechos violentos o situaciones de riesgo puede intensificar la percepción de amenaza, incluso cuando no se está directamente involucrado en los acontecimientos.

Evitar el consumo de alcohol como “salida”

La autoridad sanitaria también advierte sobre el riesgo de recurrir al alcohol u otras sustancias psicoactivas como una forma de “calmar” la ansiedad, ya que esto puede agravar los síntomas y generar otros problemas de salud.

En su lugar, recomiendan optar por estrategias saludables de afrontamiento y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

Línea de Atención en Crisis 075

Para quienes sientan que el estrés, la angustia o la ansiedad superan su capacidad de manejo, la Secretaría de Salud de Jalisco recordó que está disponible la Línea de Atención en Crisis 075, donde se brinda orientación psicológica gratuita y confidencial.

Las autoridades reiteraron que pedir ayuda es una señal de fortaleza y que nadie tiene que enfrentar solo momentos difíciles.

El llamado busca reforzar la importancia del autocuidado y la información responsable, especialmente en escenarios que generan inquietud social, subrayando que la salud mental es una prioridad en cualquier circunstancia.

