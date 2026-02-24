Continúan muertes por sarampión en México, ya suman 32; estas son las víctimas

GENERANDO AUDIO...

El sarampión puede dejar sordera permanente.

En México continúan las muertes por sarampión, ya suman 32 defunciones acumuladas; de ellas, 27 ocurrieron en 2025 y las cinco restantes se han reportado en los primeros meses de 2026, informó la Secretaría de Salud a través de su Informe diario del brote de sarampión, con corte al 23 de febrero.

De acuerdo con el documento, el país registra 4 mil 497 casos confirmados en lo que va de 2026, para un total de 10 mil 941 casos acumulados desde que comenzó el brote de sarampión en febrero del año pasado.

El sarampión es una enfermedad grave, altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves y la muerte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Defunciones registradas en 2026 (5), perfil de las víctimas

Las 32 muertes asociadas a sarampión se distribuyen de la siguiente manera:

Jalisco: 1

Michoacán: 1

Guerrero: 1

Durango: 1

Tlaxcala: 1

Sobre los fallecidos, en Jalisco la más reciente víctima fue un niño de cuatro años que no estaba vacunado; con este caso, la entidad acumula tres defunciones desde 2025. Durante ese año se reportó la muerte de dos bebés, menores de un año, ambas del sexo femenino.

En el caso de Michoacán, la víctima fue una persona del sexo masculino de 64 años, que residia en el municipio de Coalcomán. La autoridad detalló que dicho hombre no contaba con su esquema de vacunación.

En Guerrero, la Secretaría de Salud estatal informó que se trató de un menor de 2 años, originario de la comunidad de Río Encajonado, perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande.

En el estado de Durango, la víctima fue un niño de 8 años, originario de Mezquital.

Y en Tlaxcala, la víctima fue un bebé de un año, originario de la ciudad de Puebla, que no contaba con su esquema completo de vacunación contra el sarampión.

El informe detalló que el grupo con mayor número de casos confirmados es el de 1 a 4 años ( mil 548 casos), seguido por 5 a 9 años (mil 333) y 25 a 29 años (mil 227).

Defunciones registradas en 2025 (27)

Chihuahua: 21

Jalisco: 2

Chiapas: 1

Ciudad de México: 1

Sonora: 1

Durango: 1

Estados con más casos confirmados en 2026 (de mayor a menor)

En 2026 se han confirmado cuatro mil 497 casos, con presencia en las 32 entidades federativas:

Jalisco: dos mil 662 Chiapas: 393 Ciudad de México: 303 Sinaloa: 185 México: 126 Puebla: 107 Michoacán: 95 Sonora: 80 Durango: 75 Colima: 74 Guerrero: 61 Tabasco: 55 Quintana Roo: 41 Veracruz: 36 Nayarit: 33 Nuevo León: 32 Tlaxcala: 27 Baja California: 16 Querétaro: 15 Oaxaca: 13 Yucatán: 10 Morelos: 9 Hidalgo: 9 Aguascalientes: 7 Guanajuato: 5 San Luis Potosí: 4 Coahuila: 4 Baja California Sur: 2 Zacatecas: 0 Campeche: 0 Tamaulipas: 0

¿Dónde puedes vacunarte contra el sarampión?

La forma más efectiva para prevenir un contagio es a través de la vacunación, informó el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS).

A través de redes sociales, el instituto informó que la vacuna contra el sarampión debe aplicarse en el siguiente rango de edad:

Personas de 6 meses a 49 años

¿Cómo localizar dónde vacunarse contra el sarampión?

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

En México, la vacunación es gratuita y esencial, especialmente durante la jornada intensiva que se lleva a cabo en todo el territorio nacional debido al brote activo que afecta a estados como Jalisco, Chiapas y CDMX.