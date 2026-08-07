Alerta por chiles jalapeños: Cofepris investiga brote de salmonelosis, ve síntomas

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Autoridades de EE. UU relacionaron un brote de salmonelosis con chiles de México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrió una investigación en una planta empacadora de chiles jalapeños en Nuevo León luego de que autoridades de Estados Unidos notificaran un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con este producto distribuido por Coast Citrus Distributors.

La alerta fue comunicada a México por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tras identificar que al menos 345 personas en 27 estados enfermaron por la misma cepa de salmonela.

Hasta el momento, 36 personas han tenido que ser hospitalizadas en Estados Unidos; sin embargo, no se han registrado decesos relacionados con la salmonela.

De acuerdo con la tarjeta informativa, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) mantienen en curso la investigación y la toma de muestras para determinar el origen del brote.

Cofepris investiga chiles jalapeños por posible relación con salmonelosis

La FDA realizó un análisis de rastreo y de la cadena de distribución. Con esa información, señaló como presunta fuente a un empacador ubicado en Nuevo León y a productores de Sinaloa, según informó el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado que los chiles jalapeños investigados estén contaminados con salmonela.

“Se están tomando muestras de producto para la determinación de E. coli y Salmonella spp.”, detalló la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud adelantó que los resultados de las pruebas de laboratorio serán dados a conocer en los próximos días.

¿Cuáles son las señales de alerta de la salmonelosis?

La salmonelosis es una infección bacteriana que afecta principalmente al intestino, informó Mayo Clinic.

La bacteria de la salmonela puede llegar a las personas mediante alimentos o agua contaminados.

Entre los principales síntomas de una infección por salmonela se encuentran:

Diarrea

Cólicos o dolor abdominal

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Sangre en las heces

Mayo Clinic señaló que el periodo de incubación, es decir, el tiempo entre la exposición a la bacteria y la aparición de la enfermedad, puede ir de seis horas a seis días.

Los síntomas suelen durar de unos pocos días a una semana. La diarrea, sin embargo, puede prolongarse hasta 10 días.

La mayoría de las personas sanas se recupera sin un tratamiento específico. No obstante, la diarrea puede provocar deshidratación grave, una condición que puede requerir atención médica inmediata.