¿Visitaste Universal Studios en Los Ángeles? Autoridades alertan por posible exposición a sarampión

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Autoridades piden revisar vacunación contra el sarampión. Foto: Shutterstock

El sarampión volvió a encender las alertas sanitarias en Estados Unidos (EE. UU.) luego de que las autoridades del condado de Los Ángeles advirtieran que los visitantes de Universal Studios Hollywood podrían haber estado expuestos al virus el pasado 26 de julio, tras la presencia de una persona con un caso contagioso de la enfermedad.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó que la persona permaneció en el parque temático entre las 10:00 y las 21:00 horas, por lo que pidió a quienes acudieron durante ese periodo verificar su esquema de vacunación y mantenerse atentos a la aparición de síntomas.

Piden revisar la vacunación contra el sarampión

Las autoridades recomendaron a los visitantes comprobar si cuentan con la vacuna contra el sarampión y vigilar cualquier signo de la enfermedad.

En el caso de mujeres embarazadas, bebés y personas con sistemas inmunológicos debilitados, el Departamento de Salud pidió consultar a un médico independientemente de su historial de vacunación.

EE. UU. registra el mayor número de casos en 35 años

La alerta se emite en un momento en que Estados Unidos registra su mayor número de casos de sarampión en los últimos 35 años, en un contexto de disminución de las tasas de vacunación y un aumento de la desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde el inicio de 2026 se han confirmado 2 mil 318 casos de sarampión en el país.

Universal Studios Hollywood es uno de los parques temáticos más visitados de California. Según las cifras más recientes, recibió 8.8 millones de visitantes durante 2024, incluidos turistas de distintas partes del mundo.

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