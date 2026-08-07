Nueva variante XFG de Covid-19 circula en México; experta explica por qué podría ser un riesgo para la salud

GENERANDO AUDIO...

El COVID sigue estando presente. Foto: Pixabay

La variante XFG de COVID-19 ya circula en México y, aunque no se ha asociado con síntomas más graves, sí presenta una mayor capacidad de transmisión de acuerdo con Diana E. Abreu, líder de Vacunas en Pfizer México, especialista que pidió no bajar la guardia ante este virus.

“Se incrementó ahora en julio de este año y se reporta aproximadamente alrededor del 18%, ya en la vigilancia epidemiológica reciente. Las autoridades hablan de 700 casos aproximadamente ya confirmados… si han habido defunciones”. Diana E. Abreu, líder de Vacunas en Pfizer México

¿Qué es la variante XFG?

En entrevista con Unotv.com, Abreu, explicó que las letras XFG no es un acrónimo, sino el nombre científico utilizado para identificar este nuevo linaje del SARS-CoV-2.

Detalló que se trata de una variante derivada de linajes previos de Ómicron, resultado de la evolución natural del virus.

“Hablamos de un linaje de dos variantes anteriores de Ómicron. El material genético se va actualizando y esto forma una nueva subvariante o variante”. Diana E. Abreu, líder de Vacunas en Pfizer México

A diferencia de otras variantes, según la líder en vacunas, XFG es más transmisible que anteriores versiones. Esto significa que una persona infectada puede contagiar con mayor facilidad a quienes la rodean, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

“Si estamos en una reunión o en un salón poco ventilado y alguien tiene la enfermedad, aunque no presente síntomas, será mucho más fácil que otras personas se contagien”, destacó.

De acuerdo con la especialista, dicha variante aumentó el número de casos en las últimas semanas, principalmente en zonas con alta movilidad, como la Ciudad de México. No obstante, destacó que actualmente la población cuenta con mayor inmunidad y mejores herramientas de prevención que durante los primeros años de la pandemia.

¿La variante XFG causa síntomas diferentes?

Foto: Getty Images

De acuerdo con la especialista, la nueva variante no produce síntomas diferentes, “la verdad es que son similares. No hay algún signo o síntoma diferente o característico”, afirmó.

Entre las manifestaciones que pueden presentarse se encuentran:

Tos

Ronquera

Congestión o escurrimiento nasal

Dolor de garganta

Malestar general

Fatiga

Dolor muscular o de huesos

Fiebre.

La doctora explicó que la intensidad de los síntomas dependerá de cada persona y de sus condiciones de salud.

Por otra parte, Abreu recordó que, aunque actualmente los casos graves son menos frecuentes, el COVID-19 sigue representando un riesgo para algunos grupos.

Entre ellos se encuentran:

Adultos mayores

Personas con diabetes

Pacientes con hipertensión

Personas con obesidad

Pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos

“En estas personas sí puede provocar una neumonía, llevarlas a hospitalización e incluso causar la muerte”. Diana E. Abreu, líder de Vacunas en Pfizer México

¿Cómo protegerse ante la circulación del COVID XFG?

La especialista recomendó mantener las medidas básicas de prevención que han demostrado ser efectivas desde el inicio de la pandemia. Tales como:

Informarse a través de fuentes confiables

Acudir con el médico ante síntomas respiratorios

Usar cubrebocas si se presentan síntomas o al convivir con personas vulnerables

Lavarse las manos con frecuencia

Mantener bien ventilados los espacios cerrados

Evitar sitios con poca ventilación cuando exista un mayor riesgo de contagio

Respecto a la vacunación, la doctora indicó que debido a la evolución del virus, es necesario vacunarse con una aplicación que sea correspondiente a esta variante; pues las vacunas también deben actualizarse para ofrecer una mejor protección en cada temporada.

Foto: Shutterstock//ilustrativa.

Al momento, de acuerdo con la especialista, laboratorios como Pzifer se encuentran trabajando para que dicha vacuna esté disponible durante la próxima temporada de otoño-invierno.

“Se espera tener para la temporada invernal la vacuna actualizada. Estamos hablando de septiembre u octubre; la autoridad sanitaria está haciendo todo lo posible para tenerla disponible tanto en el sector público como privado”. Diana E. Abreu, líder de Vacunas en Pfizer México

Finalmente, la especialista pidió no dejarse llevar por nombres alarmistas con los que han nombrado a la variante como “Frankenstein-Stratus”, ya que se trata únicamente de un apodo mediático y no de una denominación científica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.