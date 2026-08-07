Investigan chiles jalapeños de Sinaloa por brote de salmonela en EE. UU.

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Retiraron del mercado los jalapeños relacionados con el brote. Foto: Cuartoscuro

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan chiles jalapeños provenientes de Sinaloa vinculados a un brote de salmonela en Estados Unidos.

Los CDC han reportado que al menos 345 personas en 27 estados enfermaron por la misma cepa de salmonela javiana.

Hasta el momento, 36 personas han tenido que ser hospitalizadas; sin embargo, no se han registrado decesos relacionados con la salmonela.

Según la información de rastreo, estos jalapeños provienen de Sinaloa y fueron distribuidos por Coast Citrus Distributors.

En la actualización sobre el brote, los CDC explicaron que los chiles jalapeños de Coast Citrus Distributors se distribuyeron principalmente a restaurantes y al mercado mayorista.

Ahora, la empresa está retirándolos del mercado y notificando a sus clientes sobre lo ocurrido.

Retiran chiles jalapeños por brote de salmonela en EE. UU.

Después de recibir la notificación sobre el brote, Chipotle Mexican Grill y Qdoba dejaron de servir los chiles jalapeños afectados. Debido a las medidas que tomaron para retirar el producto de sus establecimientos, ninguno de estos negocios se considera un riesgo actual para los consumidores durante este brote.

Por su parte, la FDA trabaja para determinar si los jalapeños retirados del mercado también fueron enviados a tiendas de comestibles.

Si los chiles jalapeños afectados también están disponibles en esos establecimientos, la FDA podría anunciar nuevos retiros del mercado en su página oficial.

Las autoridades recomiendan que si las personas tienen en casa los chiles jalapeños retirados del mercado, no los consuman.

Recomendaciones de los CDC

En febrero de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron recomendaciones para consumidores, restaurantes y minoristas tras un brote de salmonela registrado en 2019.

Entre las principales medidas se encuentran:

Elegir y manipular la fruta de forma segura para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

de forma segura para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Desechar la fruta que esté en mal estado o haya sido retirada del mercado.

que esté en mal estado o haya sido retirada del mercado. Lavarse las manos, los utensilios de cocina y las superficies de preparación antes y después de manipular fruta .

. Lavar la fruta antes de comerla, cortarla o cocinarla.

antes de comerla, cortarla o cocinarla. Lavar o frotar la fruta bajo el chorro de agua, incluso si no se consumirá la cáscara.

bajo el chorro de agua, incluso si no se consumirá la cáscara. Separar la fruta de alimentos que puedan contaminarla, como carne cruda y mariscos.

de alimentos que puedan contaminarla, como carne cruda y mariscos. Refrigerar la fruta cortada, pelada o cocida en un plazo máximo de dos horas; si la temperatura supera los 32 °C, hacerlo dentro de la primera hora y conservarla a 4 °C o menos.

¿Qué es la salmonela?

De acuerdo con Mayo Clinic, la salmonela es una infección bacteriana que afecta el tubo intestinal.

La bacteria suele vivir en los intestinos de animales y humanos y se elimina mediante la materia fecal. La forma más común de contagio en las personas es a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

Algunas personas infectadas no presentan síntomas; sin embargo, muchas desarrollan diarrea, fiebre y calambres abdominales entre ocho y 72 horas después de la exposición.

La mayoría de las personas sanas se recupera en pocos días o hasta una semana sin necesidad de un tratamiento específico.

No obstante, en algunos casos la diarrea puede provocar deshidratación grave, por lo que requiere atención médica inmediata.

Los menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con el sistema inmunológico debilitado tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

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