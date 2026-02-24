UNAM abre mega centro de vacunación contra sarampión; reportan baja afluencia

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde ayer, lunes 23 de febrero, abrió el Centro de Exposiciones y Congresos, ubicado en Avenida del Imán 10,para vacunar a personas de 1 a 49 años, con dosis triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis o doble viral contra sarampión y rubéola, según el grupo de edad y esquema.

Junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sandra Domínguez, doctora médica de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, informó que tienen contempladas 7 mil 500 vacunas por día.

“Tenemos contempladas 7 mil 500 vacunas por día para llegar a una meta de 30 a 32 mil vacunas, porque también estamos vacunando a menores. Sin embargo, hemos tenido poca afluencia, pero eso no nos detiene”. Sandra Domínguez, doctora médica de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM

Estudiantes acuden al mega centro de vacunación contra sarampión

Principalmente, acude la comunidad estudiantil, como Rodrigo y Sofía, quienes completaron el esquema y llamaron a los de su edad a vacunarse.

“Tenía la primera dosis, pero la segunda ya no me la puse”, relató el estudiante Rodrigo Enrique.

“Que sí vengan, y si no, pues investiguen. Hay diversos centros en diversas estaciones del metro, todavía hay bastante, según yo, campañas de vacunación, y pues nada, que se vacunen, porque se protegen a sí mismos y a la comunidad” Sofía, estudiante

El horario de vacunación es de 9:00 de la mañana a 05:00 de la tarde, hasta el próximo jueves 26 de febrero.

Suman 32 muertes por sarampión en México

Hay que recordar que, Guerrero ya registra la primera defunción por sarampión y suman 32 defunciones distribuidas en nueve entidades.

Además, casi son 11 mil casos de sarampión en México, van 10 mil 941 contagios, como señala el Informe diario del brote de sarampión en México.

