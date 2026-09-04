Empresa que da servicio al comedor del Hospital General de México tiene contrato por 112 mdp

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Servicio de comida. Foto: Cuartoscuro

Restaurantes GROGI S.A. de C.V. es la empresa que presta el servicio de alimentos en el comedor para médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde un brote de Salmonela afectó a 135 médicos, de acuerdo con lo comunicado este lunes.

El contrato vigente establece un monto máximo de 112 millones 384 mil 270 pesos y contempla el servicio durante todos los días del año, incluidos fines de semana y días festivos.

Contrato Restaurantes GROGI. Foto: Especial

GROGI tiene contrato por 112 mdp con el Hospital General

De acuerdo con la información del contrato, el servicio comenzó el 1 de septiembre de 2025 y está previsto que concluya el 31 de diciembre de 2027.

El acuerdo contempla la entrega de alimentos para los médicos residentes mediante el servicio subrogado de comedor. Tras el brote, el Hospital General de México informó que suspendió de inmediato este servicio mientras continúa la investigación sanitaria.

Asimismo, esta noche, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark; el titular de la CCINSHAE, Carlos Hinojosa, junto a la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo, recorrieron el Hospital General de México para dar seguimiento al caso.

Esta noche, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la CCINSHAE, Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo recorrieron el hospital para… pic.twitter.com/GCwh6ox6fQ — SALUD México (@SSalud_mx) September 4, 2026

¿Qué controles debía realizar la empresa?

El contrato y las condiciones de contratación establecen controles para verificar la calidad e inocuidad de los alimentos. Entre ellos se contempla la realización de análisis bacteriológicos y la entrega periódica de resultados.

También se establecieron revisiones microbiológicas y fisicoquímicas de alimentos, superficies, agua y hielo mediante un laboratorio acreditado.

A su vez, el servicio contratado incluye desayuno, comida, cena y box lunch, con atención los 365 días del año.

Contrato Restaurantes GROGI. Foto: Especial

¿Qué pasó con los médicos residentes?

El Hospital General de México informó que el brote de gastroenteritis infecciosa aguda fue identificado el 31 de agosto, luego de un aumento súbito de personas con síntomas gastrointestinales.

En total, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito. Los estudios confirmaron la presencia de Salmonela spp. en los casos analizados y en dos pacientes también se detectó Escherichia coli enterotoxigénica.

Esta noche, las autoridades informaron que los médicos que se mantiene internados se encuentran estables y evolucionan favorablemente.

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