Instituciones buscan optimizar infraestructura para combatir el cáncer

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Se busca optimizar la atención. Foto: Getty Images

México enfrenta el reto de ampliar y aprovechar mejor su capacidad para atender a las personas con cáncer según expertos en salud. Pues en 2024 se estimaron 201 mil 137 nuevos casos de cáncer en el país, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer; este número contrasta con los 160 equipos de radioterapia disponibles para atender a pacientes que requieren este tratamiento según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),

A nivel mundial, más de la mitad de las personas con cáncer necesitan radioterapia en algún momento de su atención. Sin embargo, contar con equipos no garantiza por sí mismo que los pacientes puedan acceder oportunamente al tratamiento.

La distribución de la infraestructura, su disponibilidad, el número de pacientes que puede atender y la existencia de personal especializado son algunos de los factores que determinan la capacidad real del sistema de salud de acuerdo Siemens Healthineers, empresa de tecnología médica.

Cáncer provoca más de 90 mil muertes en México; ¿cómo disminuir esta cifra?

En 2023, los tumores malignos provocaron 91 mil 562 muertes en México, equivalentes al 11.4% de las defunciones registradas en ese año.

Ante este escenario, especialistas e instituciones expusieron en el conversatorio “Transformando la Atención Oncológica en México. Del Acceso al Impacto”, la necesidad de aprovechar de manera más eficiente la infraestructura disponible y fortalecer la capacidad de atención.

Sobre ello, Humberto Izidoro, director general de Varian, sección oncológica de Siemens Healthineers, destacó que una clave es el mencionado aprovechamiento de equipos:

“Hablar de capacidad en atención oncológica requiere mirar más allá del número de equipos disponibles. También importa dónde están, cuántos pacientes pueden atender, cómo se aprovechan y si existe el talento especializado para operarlos”. Humberto Izidoro, director general de Varian para América Latina.

Cuestión con la que empata el IMSS, quien señaló en su reunión interna de radioterapia anual, que entre sus prioridades se encuentra la optimización del uso de los equipos existentes, el fortalecimiento de la capacidad institucional y la ampliación de la cobertura pública.

Además de la infraestructura, durante el encuentro se abordaron temas como la disponibilidad de especialistas, la distribución de los servicios, la eficiencia de los procesos y las oportunidades de colaboración entre los distintos sectores involucrados en la atención del cáncer.

La agenda también incluyó experiencias internacionales sobre la transformación del acceso a la atención oncológica, así como el papel que tiene la radioterapia dentro del tratamiento integral contra el cáncer.

Entre las instituciones participantes estuvieron representantes del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), la Secretaría de Salud de Sinaloa, el Centro Avanzado de Radioterapia (CART), la Secretaría de Salud de Tlaxcala y el Centro Universitario Contra el Cáncer de la UANL.

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