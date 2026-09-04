Buscan gravar el exceso de sodio en México: expertos respaldan la idea y alertan por riesgos mortales al consumirlo de más

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¿Qué tomar en cuenta para un posible impuesto al sodio? | Foto: Shutterstock – IA

Diputados mexicanos preparan una propuesta para elevar el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) a productos que contienen exceso de sodio, de acuerdo con Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados.

“Hay un tema de salud, a partir de ese tema tendremos que revisar dónde ajustar (…) sobre todo el tema del sodio. Si somos congruentes a cómo lo planteamos con las bebidas azucaradas, estos son los temas que debemos discutir“, dijo.

Al momento, no se ha aclarado cómo se definiría qué productos recibirían el aumento del IEPS y cuál sería el criterio para determinarlo; sin embargo, especialistas mexicanos aseguraron que el exceso de sodio sí es un problema al que se le debe prestar atención y aclararon tanto los límites como los riesgos de consumirlo de manera desmedida.

Hay que poner atención al exceso de sodio, confirman expertos

El consumo de sodio en exceso es un problema de salud que amerita discusiones al respecto, según María Chávez Canales, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Siempre hay que tratar de tener medidas políticas que impactan a la sociedad, siempre es bueno discutirlo y ponerlo en la mesa. A priori, me parece muy bueno que se abra esta discusión”. María Chávez Canales, UNAM

Sin embargo, también hizo un llamado a revisar qué tanto funcionan estas medidas y cuál será el impacto real que tendría esta decisión sobre la salud de los mexicanos.

“Si existe evidencia de que, cuando se aumentan los impuestos sobre estos productos, se incentiva a la sociedad a no consumirlos, entonces yo creo que sí valdría la pena evaluarlo y discutirlo con expertos“, remató.

Por su parte, Brandon Delgado, nutriólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), coincidió en que los problemas que el exceso de sodio provocan a la salud ameritan atención por parte de las autoridades.

“Si lo vemos a nivel salud, los hospitales podrían llenarse en un futuro por la hipertensión en jóvenes, entonces siento que es importante que sí se imponga este impuesto”. Brandon Delgado, IMSS

Hasta el momento, no se ha confirmado el cambio al IEPS; sin embargo, el diputado Altamirano aseguró que se analizará el tema desde el punto de vista de salud para determinarlo, tal como se hizo en el caso de las bebidas azucaradas en 2026.

Enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de sodio

El consumo de cantidades excesivas de sodio puede provocar múltiples problemas de salud a largo plazo, de acuerdo con Brandon Delgado. Estos son:

Hipertensión

Retención de líquidos

Daño renal

Problemas cardíacos

Fuente: Brandon Delgado, IMSS

María Chávez Canales aseguró que el principal problema con respecto al consumo desmedido de este elemento es el aumento en la presión arterial, un problema silencioso que puede ser difícil de atender y puede ser mortal.

“Realmente no nos damos cuenta cuando tenemos este padecimiento hasta que ya es a veces demasiado tarde“, alertó la investigadora de la UNAM.

Por esta razón, hizo un llamado a los mexicanos de medirse la presión arterial una vez cada seis meses, aunque aseguró que no existe manera de medir si una persona está aumentando su ingesta de sodio de manera crónica y sostenida.

La única posible solución sería evaluar de manera precisa cómo es la alimentación del propio usuario y tratar de identificar las cantidades de sodio que está consumiendo.

¿Cuánto sodio es demasiado sodio?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la ingesta de sodio recomendada es de menos de 2 mil miligramos (mg) al día, es decir, el equivalente a menos de 5 gramos (g) al día de sal.

Sin embargo, la propia OMS advirtió en mayo de 2026 que la ingesta media mundial de sodio en adultos es de 4 mil 278 mg al día, es decir, más del doble de las cantidades recomendadas por las autoridades sanitarias.

Este problema podría estar influenciado por el consumo de productos adicionados con sodio para potenciar sus sabores, de acuerdo con María Chávez Canales.

Por su parte, Brandon Delgado aseguró que una referencia para medir excesos es que la cantidad recomendada por la OMS al día equivale a una cucharadita cafetera.

“Si una persona llega a consumir más de eso, es cuando ya empiezan a presentar enfermedades”. Brandon Delgado, IMSS

El nutriólogo del IMSS también aseguró que existen señales de que el cuerpo comienza a resentir los efectos del sodio excesivo, incluso antes de llegar a desarrollar hipertensión:

Calambres en brazos y piernas

Hinchazón en manos y pies por retención de líquidos

Dolor de cabeza

Adormecimiento de extremidades

¿Cuáles son los productos que contienen un exceso de sodio?

Actualmente, es posible identificar qué alimentos tienen un exceso de sodio a través del etiquetado frontal de alimentos y bebidas; sin embargo, María Chávez Canales y Brandon Delgado reiteraron algunos productos con exceso de sodio:

Bebidas gaseosas

Salsa de soya

Salsas inglesas

Sopas instantáneas

Frituras

Quesos

Embutidos

Tocino

Mayonesa

Aderezos

María Chávez también hizo un llamado a revisar el caso de la comida rápida y alimentos ultraprocesados, que suelen contar con “sodio escondido“, por lo que destacó la importancia de saber identificar los productos ultraprocesados.

“Hay que leer las etiquetas y si ves que tiene dos o tres compuestos que que son raros, que no son naturales, que son hasta difíciles de pronunciar, significa que es un producto ultraprocesado“, aclaró.

Brandon Delgado complementó diciendo que la comida ultraprocesada tiene sodio para que no se eche a perder; sin embargo, también destacó hay alimentos naturales no dañinos que contienen este elemento:

Leche

Huevo

Pechuga de pollo

Carne de res

Espinacas

Mariscos

Queso panela

En cualquier caso, el nutriólogo del IMSS recomendó: “Una alimentación balanceada y hacer ejercicio 30 minutos al día nos va a ayudar a moderar ese ese consumo de sodio“.

¿Cómo regular los niveles de sodio en el cuerpo?

María Chávez Canales aseguró que aumentar la ingesta de potasio puede ayudar a disminuir los valores de presión arterial, pues ayuda a eliminar el sodio a través de la orina.

“Nosotros hemos visto cómo la cantidad de potasio en la dieta modifica los mecanismos moleculares del riñón para que el sodio sea excretado por la orina“, señaló.

De esta manera, recomendó a los usuarios a aumentar la ingesta de potasio para eliminar sodio y, a la postre, poder disminuir la presión arterial.

Finalmente, el consumo de potasio tiene efectos sobre enfermedades cardiovasculares y posibles infartos cerebrovasculares en el futuro.

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