Retiran dulces de Halloween en Estados Unidos: “ojo” con este chocolate

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Pueden ocasionar distintas reacciones. Foto: Shutterstock

La empresa Crystal Temptations informó que retiró del mercado estadounidense sus Halloween Chocolatey Eyeballs, unos chocolates con forma de ojo, debido a que contienen ingredientes derivados de la leche que no aparecen en la etiqueta.

Estas golosinas fueron vendidas en 13 estados del país, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de agosto.

The FDA has announced a Halloween candy recall for 'Crystal Temptations Chocolatey Eyeballs' sold at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods in 13 states; They're recalled for undeclared milk. The FDA says destroy them; there are no in-store refunds. If you have a milk allergy, check… pic.twitter.com/U0YGafI4WP — Philip Hernandez, ICAE (@Philip_Reports) September 2, 2026

¿Por qué retiraron los dulces?

En este contexto, las personas con alergia o sensibilidad severa a la leche corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH), explican que la alergia a la leche de vaca es una reacción alérgica a la proteína presente en ella.

Puede ser difícil de diagnosticar, ya que, se basa principalmente en la historia clínica y la exploración física y es común en bebés y niños.

Se manifiesta con diversos síntomas:

Urticaria/ronchas

Sibilancias

Picazón u hormigueo alrededor de la boca o los labios

Angioedema: hinchazón de los labios, la lengua o la garganta

Tos o dificultad para respirar

vómitos

Anafilaxia

Diarrea

Hematoquecia

Calambres abdominales

Cólico

La recomendación inicial es suprimir este alimento de la dieta, menciona la Clínica Universidad de Navarra.

Cabe mencionar que el retiro sucedió luego de que un analista de TJX descubrió que los dulces con forma de ojos de chocolate que contenían suero de leche se distribuían en envases que no indicaban la presencia de leche.

La investigación posterior indicó que el problema se debió a una avería temporal en los procesos de producción y envasado de la empresa, explicó la FDA.

¿Qué dulces retiró Crystal Temptations?

Fueron cinco presentaciones del producto las que fueron retiradas del mercado y pueden identificarse mediante el número de estilo y el empaque que aparecen en la etiqueta:

Bolsa de plástico “Crystal Temptations” con tarjeta de cabecera diseñada – Chocolatey Eyeballs, 10 oz., con número 54040-CHEY

Caja acrílica “Crystal Temptations” con envoltorio de papel decorado – Chocolatey Eyeballs, 7 oz., con número 54077-CHEY

Tarro de plástico redondo “Crystal Temptations” – Chocolatey Eyeballs, 10.5 oz., con número 58008-CHEY

Bolsa de plástico de diseño “Crystal Temptations” – Chocolatey Eyeballs, 16 oz., con número 58089-CHEY

Bolsa de plástico “Crystal Temptations” con etiqueta – Chocolatey Eyeballs, 11 oz., con número 54083-CHEY

¿En qué estados de EE. UU. vendieron los Chocolatey Eyeballs?

Los dulces retirados de Crystal Temptations fueron vendidos a través de tiendas minoristas de Marshalls, TJ Maxx, Homegoods y Sierra Trading Post en los estados de:

Arizona

Texas

Virginia

Georgia

Massachusetts

Carolina del Norte

Indiana

Nevada

California

Nueva Jersey

Connecticut

Ohio

Wyoming

Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas por el consumo de estos dulces, destacó la FDA.

¿Qué hacer si compraste estos dulces?

En caso de haber comprado algunos de estos productos, las autoridades piden no consumirlos y destruirlos, especialmente si alguien padece alergia o sensibilidad severa a la leche.

La empresa informó que no ofrece reembolsos directamente en el punto de venta. Para solicitar la devolución del dinero, los consumidores deben comunicarse con Crystal Temptations y presentar un comprobante de compra.

Para obtener más información o solicitar el reembolso, puedes llamar al 1-201-246-7990, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas del Este de Estados Unidos.

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