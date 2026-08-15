Cofepris alerta por venta ilegal de Cellcept 500 mg y falsificación de Primoteston

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Cofepris pide seguir recomendaciones. Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este 14 de agosto por la comercialización ilegal de Cellcept 500 mg, medicamento recetado para prevenir el rechazo de órganos y tratar enfermedades autoinmunes.

También alertó por la falsificación de Primoteston Depot 250 mg/1 mL, medicamento hormonal inyectable utilizado principalmente como terapia de reemplazo para tratar la deficiencia de testosterona.

Cellcept 500 mg: ¿qué se sabe de la alerta de Cofepris?

La alerta sanitaria se emitió con base en el análisis técnico-documental proporcionado por Productos Roche, S.A. de C.V.

El producto comercializado ilegalmente corresponde al lote M4596M1, con fecha de caducidad 30/11/2026, en presentación de tabletas y que está destinado exclusivamente para su distribución en India

Entre las anomalías detectadas se encuentra que el producto contiene textos en un idioma diferente al español.

Cabe destacar que Cellcept 500 mg requiere receta médica para su compra, por lo que su uso sin supervisión médica puede representar un riesgo para la salud.

Alertan por falsificación del producto Primoteston

En el caso del Primoteston Depot 250 mg/1 mL, los lotes identificados como falsificados son los siguientes:

XB30V8S , con fecha de caducidad AGO.28 . El lote presenta una ampolleta rotulada como Diclofenaco

, con fecha de caducidad . El lote presenta una ampolleta rotulada como XB30TBJ , con fecha de caducidad JUN.27 en el empaque secundario

, con fecha de caducidad en el empaque secundario XB30THJ, con fecha de caducidad JUN.27 en el empaque primario

Bayer de México, S.A. de C.V. identificó en estos casos una mezcla de lotes entre empaques, por lo que desconoce su procedencia, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

El comunicado señala que estos productos representan un riesgo para la salud, ya que no se garantiza su identidad, pureza, eficacia y calidad.

Recomendaciones de Cofepris

La Cofepris recomendó a la población y a los profesionales de la salud revisar tanto la caja como el envase interno antes de consumir cualquier medicamento.

La inspección debe confirmar que:

El lote de la caja y el blíster sean el mismo

sean el mismo La fecha de caducidad esté completa y sea legible

esté completa y sea legible El empaque no presente golpes, alteraciones o señales de manipulación

El producto haya sido adquirido en una farmacia o establecimiento autorizado

Si una persona identifica alguno de los productos señalados, no debe utilizarlo ni comprarlo. También puede presentar una denuncia sanitaria ante Cofepris.

En caso de sufrir una reacción adversa, el reporte puede realizarse mediante la plataforma VigiRam o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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