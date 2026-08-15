Cofepris alerta por la comercialización y falsificación del producto Mirena

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Cofepris alerta por falsificación de Mirena Foto: Shutterstock

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre la falsificación del producto Mirena, un dispositivo intrauterino (DIU) hormonal en su forma farmacéutica que sirve como un método anticonceptivo y como tratamiento médico.

La alerta surgió tras la documentación presentada por parte de Bayer de México, titular del registro sanitario, donde se encontraron irregularidades en los productos en los lotes:

TU049A0 con caducidad 04/27 en concentración de 20 mg

con en concentración de 20 mg TU04A2H con caducidad 05/2027 en concentración de 20 mg

Estos productos están destinados para el mercado de la India y no tendrían que existir su comercialización en México.

TUO3HTC con caducidad OCT 2027 en concentración de 19.5 mg.

En cuanto al lote TUO3HTC, no es reconocido por el titular del registro sanitario.

La adquisición y aplicación de este tipo de productos puede representar un peligro para la salud, pues no se conocen las condiciones con las que se manipularon, transportaron y almacenaron.

La Cofepris subrayó que no es posible garantizar la composición del producto ni su funcionabilidad, lo que puede significar una afectación a la seguridad y eficacia del mismo.

Riesgos para la salud y recomendaciones

Ante esto, la propia Cofepris recomendó:

Evitar su uso: no adquirir ni aplicar el producto de los lotes TU049A0, TU04A2H o TUO3HTC

no adquirir ni aplicar el producto de los lotes TU049A0, TU04A2H o TUO3HTC Verificar: evitar los productos que carezcan de registro sanitario o estén en un idioma distinto al español

evitar los productos que carezcan de registro sanitario o estén en un idioma distinto al español Venta informal: no adquirirlo en tianguis, mercados, sitios web, aplicaciones o redes sociales, especialmente a precios sospechosamente bajos

no adquirirlo en tianguis, mercados, sitios web, aplicaciones o redes sociales, especialmente a precios sospechosamente bajos Denuncia y reporte: reportar cualquier incidente adverso en el sistema de Tecnovigilancia y denunciar la venta ilegal de estos lotes

El órgano regulador en materia de salud afirmó que se mantendrán las acciones de control y que informarán a la población sobre cualquier nuevo descubrimiento relacionado con esta alerta.

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