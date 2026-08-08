¡Cuidado! Cofepris alerta por falsificación de suplemento vitamínico para adultos; pide denunciarlo
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria el 6 de agosto por detectar la falsificación del suplemento vitamínico para adultos Pharmaton 50+ SENIOR, en presentación de cápsulas.
La alerta se emitió con base en el análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa Sanofi Aventis de México, S.A. de C.V., que informó que, actualmente, el producto vitamínico no se comercializa bajo la denominación Pharmaton 50+ SENIOR.
Cofepris alerta riesgo para la salud
El producto comercializado con ese nombre representa un riesgo para la salud, ya que se trata de un producto falsificado, por lo que su calidad y eficacia no pueden ser garantizadas.
En caso de contar con información sobre su comercialización, Cofepris pide realizar la denuncia correspondiente en el siguiente enlace: Denuncia Sanitaria.
También solicita reportar cualquier reacción adversa a través de VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.
En caso de identificar en almacén el producto Pharmaton 50+ SENIOR, la autoridad pide inmovilizarlo y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.
Otras alertas emitidas por Cofepris
La Cofepris también lanzó una alerta sanitaria por la falsificación de Sprycel 50 mg (Dasatinib), en presentación de tabletas.
La empresa Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. informó que el producto con número de lote PJ2495A y fecha de caducidad JUN 2028 fue detectado como falsificado.
La fecha de caducidad verdadera que corresponde a dicho lote, según lo informado, es junio de 2025.
Alerta por falsificación de Prednefrin SF 1%
El mismo 6 de agosto, Cofepris también lanzó un aviso de riesgo por la falsificación de Prednefrin SF 1%.
El producto corresponde al número de lote F75325, con fecha de caducidad del 4 de marzo de 2026.
La anomalía detectada se encuentra en el empaque primario, debajo del gotero, donde aparece el texto F75325, el cual no corresponde con el producto original.
Cofepris alerta por adulteración de fórmula para lactantes
La autoridad sanitaria también informó sobre la adulteración de la fórmula láctea para menores con necesidades especiales de nutrición Frisolac GOLD Comfort Multio, en lata con 800 gramos de polvo.
- El número de lote D0SJJ, con fecha de caducidad 06/10/2026, presentó datos variables no reconocidos por el fabricante FrieslandCampina. Además, se observa el dato A-47486, que corresponde a un registro sanitario no vigente en Guatemala.
- El número de lote ID97ST6, con fecha de caducidad 24/11/2026, presenta la leyenda EXPO. DATE.
- El número de lote 4345D6Z, con fecha de caducidad 16/12/2026, presenta como anomalía que la fecha de caducidad indicada en la lata corresponde a 30 meses, cuando la fecha asignada es de 24 meses. Además, el lote no fue identificado en el sistema SAP de FrieslandCampina.
Adicionalmente, Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., identificó la comercialización del producto Frisolac GOLD Comfort Multio a través de plataformas de venta, sitios web y redes sociales, lo que incrementa el riesgo de adquirir productos falsificados o adulterados.
Ante lo ocurrido, Cofepris pidió adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario. Estos deberán contar con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, así como con la documentación que acredite la adquisición legal del producto.
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