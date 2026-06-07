CDC revela qué pasaría si el ébola llega a Estados Unidos

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Entierro de una mujer que falleció por el virus del ébola en el Congo. Foto: AFP

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que pasaría si la cepa de ébola bundibugyo llegara a Estados Unidos tras el brote detectado en la República Democrática del Congo y Uganda. Además evaluaron el riesgo que podría representar para la población.

Según el informe, las autoridades sanitarias aplicarían aislamiento de pacientes, pruebas de laboratorio, rastreo de contactos y medidas estrictas en hospitales para contener un posible brote.

Los CDC explicaron que estas acciones han sido efectivas contra enfermedades como el ébola porque las personas no suelen ser infecciosas antes de presentar síntomas.

Además, el periodo entre un caso y otro suele ser largo, de entre 10 y 16 días, lo que da tiempo a las autoridades para actuar.

La conclusión fue que el riesgo general para Estados Unidos durante los próximos tres meses es bajo y señalaron que el país tiene capacidad para contener un brote con rapidez.

Por su parte, México informó que cualquier caso sospechoso de ébola que se detecte en el país sería trasladado al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ).

CDC ve bajo riesgo para la población de Estados Unidos por ébola

La agencia sanitaria señaló que la probabilidad de infección por el virus del ébola en la población general de Estados Unidos es “extremadamente baja”.

Sin embargo, aclaró que un solo caso de ébola en Estados Unidos podría generar preocupación pública, aunque no necesariamente implicaría propagación comunitaria.

“Los CDC evaluaron como bajo el riesgo general que representa el brote actual de ébola para la población estadounidense durante los próximos tres meses. Este riesgo general se determinó en función de una probabilidad extremadamente baja de infección, pero también de un alto impacto que tendría para la población estadounidense en caso de producirse”, destaca el documento.

Brote de ébola bundibugyo deja casos y muertes en África

El brote actual de ébola se concentra en la República Democrática del Congo y Uganda.

Hasta el sábado 6 de junio, se confirmaron cerca de 500 casos de infección por el virus del ébola en África Central, donde crece la preocupación por la magnitud que podría alcanzar la epidemia de fiebre hemorrágica, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último balance.

El virus del ébola causa un tipo de ébola que puede provocar fiebre hemorrágica grave.

Actualmente no existen vacunas ni medicamentos aprobados específicamente contra el ébola bundibugyo.

Por ahora, el tratamiento se basa en cuidados médicos de apoyo, como hidratación, control de síntomas y atención especializada para reducir complicaciones.

Cabe destacar que, Estados Unidos, Canadá y México reforzaron controles de viaje con el fin de reducir el riesgo de importación del virus rumbo al Mundial 2026.